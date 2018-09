Der letzte Container-Jahrgang

Das letzte gemeinsame Foto: 27 frisch geprüfte Gesundheits- und Krankenpfleger wurden am Freitag von der Krankenpflegeschule des Erdinger Klinikums feierlich verabschiedet. Glückwünsche kamen von den Lehrern, Klinikums-Chef Sándor Mohácsi (hinten, 3 v. r.), Pflegedirektorin Gertrud Friess-Ott (2. v. r.), Schulleiter Michael Gügel (hinten, 2. v. l.) und stellvertretendem Landrat Jakob Schwimmer (hinten, r.).

Krankenpflegeschule am Klinikum Erding

von Hans Moritz schließen

Ein besonderer Jahrgang hat gestern die Krankenpflegeschule am Klinikum Erding verlassen: Es ist der letzte, der in Containern ausgebildet wurde. Im Oktober geht das neue Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Betrieb. 27 Absolventen erhielten ihre Zeugnisse.