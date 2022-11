Freie Wähler setzen auf Sven Krage: „Nichts ist unmöglich“

Von: Uta Künkler

Zwei Frauen und zwei Männer für Land- und Bezirkstag: Benedikt Hoigt (l.) und MdL Benno Zierer (r.) wünschen (ab 2. v. l.) Stephan Weindler, Maria Grasser, Birgit Obermaier und Sven Krage viel Erfolg. © Uta Künkler

Die Freien Wähler im Landkreis Erding treten forsch in den Wahlkampf. Die Konkurrenz der CSU wird zwar respektiert, aber nicht gefürchtet. Sven Krage soll in den Landtag, Maria Grasser in den Bezirkstag.

Erding/Moosinning – Die Freien Wähler im Kreis Erding sind stolz darauf, „vier Personen gefunden zu haben, die bereit sind, in diesen stürmischen Zeiten den Kopf hinauszustrecken“, wie Benedikt Hoigt, Vize-Vorsitzender der Kreisvereinigung, sagte. In der Aufstellungsversammlung im Moosinninger Daimerwirt hat sich die Partei auf ihre Kandidaten für Land- und Bezirkstag festgelegt. Dabei ist ihnen eine bunte Mischung gelungen.

Zwei Frauen, zwei Männer, erfahrene Mandatsträger und verhältnismäßig unbekannte Gesichter: Man könne „sehr stolz und dankbar sein“, den Wählern im Landkreis Erding „so ein tolles Angebot machen“ zu können, sagte Hoigt, der in Vertretung des erkrankten Ullrich Gaigl die Versammlung leitete.

FW-Direktkandidat für den Landtag Sven Krage erhält 87 Prozent der Stimmen

Als Direktkandidaten für den Landtag schicken die Freien Wähler Sven Krage ins Rennen. Für den Dritten Bürgermeister der Stadt Dorfen votierten 87 Prozent der Anwesenden (13 Stimmen) – wobei ein prozentuales Ergebnis bei gerade einmal 15 erschienenen stimmberechtigten Mitgliedern der Kreisvereinigung wenig aussagekräftig erscheint.

Der Dorfener Jugendreferent betonte, er wolle mit seinen politischen Themen im Besonderen die jüngere Generation erreichen – „sie hat am meisten unter der Pandemie gelitten und Federn lassen müssen“. Der 54-Jährige ist sich bewusst, dass der Wahlkampf eine Herausforderung sei, sagte er. Schließlich trete er „gegen eine Staatsministerin“ an – Ulrike Scharf von der CSU. Aber „nichts ist unmöglich“, gab er sich zuversichtlich.

Zweitstimmenkandidatin ist Birgit Obermaier aus Pastetten

Zweitstimmenkandidatin ist Birgit Obermaier aus Pastetten. Die 48-Jährige gewann zwölf Stimmen und betonte als Herzensthema den Erhalt der familiengeführten Landwirtschaft. Sie bringt frische Wahlkampferfahrung mit – erst vergangenes Jahr trat sie als FW-Direktkandidatin für die Bundestagswahl an.

Im Landtag haben die Erdinger Freien Wähler bisher keinen Abgeordneten sitzen – für sie ist der Freisinger Benno Zierer als Betreuungsabgeordneter zuständig. Anders sieht es im Bezirkstag aus: Hier vertritt die Isenerin Maria Grasser seit 2018 die Interessen des Landkreises.

100 Prozent Rückhalt für FW-Bezirksrätin Maria Grasser

Dort habe Grasser „durch ihre sachlich hervorragende Arbeit und ihren außerordentlichen Fleiß“ ein sehr hohes Ansehen gewonnen, lobte Zierer, der als Wahlleiter den Erdinger Parteifreunden beistand. Dass die Stimmberechtigten das ähnlich sahen, zeigt das Traumergebnis von 100 Prozent, mit dem Grasser erneut zur Bezirkstagskandidatin gewählt wurde.

Sie selbst gab sich zunächst ein wenig eingeschüchtert von ihrem Konkurrenten, den die Kreis-CSU einen Abend zuvor benannt hatte: Erdings OB Max Gotz sei „der Porsche in der CSU“, darum habe sie über diesen Wettbewerber „schon schlucken müssen“. Dann aber zeigte Grasser sich kämpferisch. Die CSU-Personalie sei der Beweis: „Jetzt haben’s Angst bekommen, das macht mir gar nichts aus.“

Stephan Weindler aus St. Wolfgang wirft seinen Hut in den Ring

Grasser bringt sich im Bezirkstag vor allem bei sozialen Themen ein, sie selbst bezeichnete sich als „moralisches Gewissen“. Auch wenn es manchmal nicht schick sei, müsse man versuchen, das Geld nicht zu leichtfertig auszugeben, um der nachfolgenden Generation nicht nur Schulden zu hinterlassen. „Sonst werden uns unsere Kinder verfluchen“, sagte sie.

Als Listenkandidat für den Bezirkstag hat sich Stephan Weindler verpflichtet. Der 44-Jährige ist bisher auf der politischen Bühne außerhalb seiner Gemeinde St. Wolfgang kaum in Erscheinung getreten und konnte zwölf stimmberechtigte Parteifreunde (80 Prozent) überzeugen. Er hat sich das Thema Bildung auf die Fahne geschrieben.

„Ihr seid’s echt ein super Team“, motivierte MdL Zierer seine Mitstreiter. „Es wird nur miteinander gehen“, ergänzte Hoigt und appellierte an die gesamte Basis, die Kandidaten zu unterstützen: „Sie müssen den Wind von unten spüren.“

