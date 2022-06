Gemeinden wollen Landkreis weniger Geld geben

Von: Hans Moritz

Im Erdinger Landratsamt herrschte in der Pandemie ein strenger Sparkurs - mit beachtlichem Ergebnis. © Hans Seeholzer

Erfolg macht sexy. Das bekommt nun der Landkreis zu spüren. Finanziell ist er auch durchs zweite Corona-Jahr deutlich besser gekommen als erwartet. Schon melden sich die Gemeinden zu Wort.

Erding - Sie wollen von der guten Entwicklung profitieren – und künftig weniger Geld an den Kreis abführen.



Es waren unerwartet gute Zahlen, die der neue Kreis-Kämmerer Markus Sicheneder im Kreisausschuss vorlegte. Dass Corona in die Finanzen gar nicht so große Löcher gerissen hat, liegt maßgeblich daran, dass die Verwaltung einen eisernen Sparkurs gefahren ist. Der lässt sich nun aber nicht mehr aufrecht erhalten.



Wie gut gehaushaltet wurde, zeigt vor allem die Summe, die der Landkreis im laufenden Betrieb erwirtschaftet hat (Verwaltungshaushalt) und diese nun für Investitionen (Vermögenshaushalt) verwenden kann. Ursprünglich war der Betrag mit nur 2,2 Millionen Euro angesetzt worden. Nun sind es laut Sicheneder aber annähernd 16,5 Millionen Euro.



Woran lag’s? Alle Abteilungen mussten 20 Prozent ihrer Budgets einsparen. Hinzu kam eine dreimonatige Wiederbesetzungssperre.



Für die Corona-Screeningstellen wurde mehr als eine halbe Million Euro mehr erstattet als geplant. Und für Baugenehmigungen sowie an Grunderwerbssteuer nahm der Landkreis 1,4 Millionen beziehungsweise 810 000 Euro mehr ein als kalkuliert. Beim ÖPNV erhielt Erding 1,4 Millionen Euro mehr erstattet als erwartet.



Zudem berichtete Sicheneder von etlichen sogenannten Haushaltsresten für Projekte, die angefangen, aber in 2021 nicht vollendet worden sind. Allein die summieren sich auf knapp sechs Millionen Euro.



An diesem Punkt hakte Hans Wiesmaier (CSU) ein. Der Bürgermeister von Fraunberg ist als Kreisvorsitzender des Gemeindetags Sprecher aller 26 Rathauschefs. In dieser Funktion erklärte er: „Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht. Die Zahlen zeigen aber auch, dass die Gemeinden bei der Kreisumlage entlastet werden müssen.“ Dies verlangt Wiesmaier bereits für die im Herbst anstehenden Beratungen des Kreishaushalts 2023.



Für den aktuellen Etat müssen die Gemeinden 114 Millionen aufbringen, bei einer Kreisumlage von 51,7 Punkten. Das heißt: Mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen muss eine Gemeinde an den Landkreis abführen. Was Wiesmaier nicht aussprach, aber gemeint haben dürfte: Die Kreisumlage muss gesenkt werden.



Auch die Haushaltsausgabereste thematisierte er. Sollten darin Projekte enthalten sein, die gar nicht in Angriff genommen wurden, müsse darüber völlig neu auf Basis der aktuellen Finanzlage beraten werden. Als Beispiele nannte er die aufgeschobenen Sanierungen der Realschulen in Erding und Taufkirchen. Hier konterte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU): „Wir haben den Schulen versprochen, dass wir das 2023 angehen.“



Thomas Bauer (CSU) erkundigte sich nach den Auswirkungen des befristeten Einstellungsstopps. Sein Eindruck sei nicht, dass die Arbeit darunter gelitten habe. „Aber wie sieht es beim Personal aus?“ Bayerstorfer antwortete: „So was kann man nur einmal und befristet machen.“ Alles andere sei nicht zumutbar. Es habe auch nicht viel gefehlt, „und es hätte Einschnitte in die Arbeit gegeben“. Ulla Dieckmann (SPD) sagte: „Ich habe da einmal zugestimmt, werde es aber nicht noch einmal tun.“



Was zum (unerwartet) guten Finanzergebnis von 2021 hinzukommt: Die Rücklagen sind laut Sicheneder auf einen neuen Rekordstand von 15,2 Millionen Euro gestiegen. Am niedrigsten waren sie 2018 mit 3,2 Millionen Euro gewesen. Gleichzeitig sanken die Schulden auf 13,5 Millionen Euro. 2009 waren es fast 28 Millionen Euro gewesen. Dazu merkte der Kämmerer an: „Auch das entlastet den Haushalt und damit die Kommunen.“

