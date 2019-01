Trauer um den Architekten des modernen Erdinger BRK

Erding – Der BRK-Kreisverband Erding trauert um ein langjähriges Mitglied und einen verdienten Funktionär: Der frühere Kreisgeschäftsführer Norbert Eberl aus Erding starb bereits am Zweiten Weihnachtsfeiertag. Er wurde 75 Jahre alt.

Am 2. Januar ist Eberl auf dem Friedhof St. Paul unter großer Anteilnahme beigesetzt worden. Die Trauerrede hielt BRK-Kreisvorsitzender Franz Hofstetter, flankiert von einigen Fahnenabordnungen.

Von Juli 1976 bis November 1999, also mehr als 23 Jahre lang, hatte sich Eberl als Geschäftsführer für das Erdinger Rote Kreuz eingesetzt. Dabei hat er Bleibendes geschaffen. Denn das Rotkreuzhaus an der Wilhelm-Bachmair-Straße trägt maßgeblich seine Handschrift. Dort sind in zentraler Lage bis heute die Verwaltung sowie der Rettungsdienst, die Bereitschaft und die Wasserwacht untergebracht. Erst vor ein paar Jahren war eine Fahrzeughalle angebaut worden. Zuvor war das BRK an der Dorfener Straße zu Hause.

Mit dem Namen Eberl ist auch der Glückshafen untrennbar verbunden. Er war sein Kind, und viele Jahre lang war er immer aktiv mit der rollenden Losbude unterwegs. Die Aufgabe hat mittlerweile Raimund Klaus übernommen.

Als Geschäftsführer, erinnern sich langjährige Mitarbeiter, hat Eberl spitz gerechnet. Der frühere Buchhalter wirtschaftete stets sparsam. Knausrig war er freilich nicht. Legendär war der Faschingsdienstag, als der Chef Weißwürste und Brezen für seine Mitarbeiter spendierte.

Eberls Karriere beim BRK begann im Jahr 1961 bei der Bereitschaft. In der ehrenamtlichen Gliederung brachte sich der am 5. Dezember 1943 Geborene intensiv ein. Deswegen war es nur folgerichtig, dass er 1976 die Position des Geschäftsführers und damit die Leitung der Verwaltung übernahm. Für sein jahrzehntelanges Wirken erhielt Eberl die Verdienstnadeln in Gold des Bayerischen und des Deutschen Roten Kreuzes.

In den vergangenen Jahren war es Eberl, der auch bei Kolping Mitglied war, aus gesundheitlichen Gründen kaum noch möglich, sein BRK zu besuchen. Auch an den Treffen der früheren Geschäftsführer der oberbayerischen BRK-Geschäftsführer konnte er nicht mehr teilnehmen. Zu seinem 70. Geburtstag 2013 besuchte ihn eine BRK-Abordnung zu Hause.

„Er war ein Mann, kraftvoll, sensibel, ehrlich, gerecht und erfüllt mit Liebe für die Menschen“, würdigt die heutige Kreisgeschäftsführerin Gisela van der Heijden das Wirken Eberls. „Er hat ein erfülltes Leben gehabt, auch wenn sein Tod zu früh und unerwartet kam.“

Wasserwacht-Kreischef Alois Schießl erinnert sich, dass er in der Amtszeit Eberls zu den Wasserrettern gestoßen sei. „Eine solche Konstanz, wie Norbert Eberl gezeigt hat, verdient höchste Anerkennung.“ Er habe stets ein offenes Ohr für all seine Mitarbeiter gehabt. Eberl hinterlässt seine Gattin Heidrun sowie die Kinder Annette und Andreas.