„Ohne uns gibt es keine Energiewende“

Von: Hans Moritz

Gähnende Leere im Werkraum einer Erdinger Schule – das Bild links steht symbolisch für die nach Auffassung von Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger „seit Jahrzehnten verfehlte Bildungspolitik“. © Hans Moritz

Deutschland leidet unter einem eklatanten Fachkräftemangel - es gibt zu wenig Handwerker. Liegt das auch an einer jahrzehntelang verfehlten Bildungspolitik? Dies meint zumindest Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger.

Erding - Ungeachtet des sich weiter dramatischen Fachkräftemangels in Handwerk und Industrie hält der Trend an, nach der vierten Klasse möglichst aufs Gymnasium zu wechseln. Akademiker-Schwemme auf der einen Seite, ausblutende Betriebe und wochenlanges Warten auf einen Handwerker auf der anderen – diese Schere alarmiert nun auch das Kultusministerium. Minister Michael Piazolo (FW) erwägt nun, an den weiterführenden Schulen einen Tag des Handwerks einzuführen – um das Interesse für diese Berufe zu wecken. Aber reicht das?

„Ich freue mich, dass die Diskrepanz endlich auch der Politik auffällt. Und es ist prinzipiell auch richtig, vor allem an den Gymnasien das Augenmerk stärker aufs Handwerk zu legen. Allerdings frage ich mich, ob das der richtige Weg ist“, sagt Erdings Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger im Gespräch mit unserer Zeitung. Lediglich einen Werbetag fürs Handwerk hält der Bauunternehmer schlicht für „viel zu wenig“.



Eine Möglichkeit wäre, bei den verpflichtenden Schulpraktika stärker fürs Handwerk zu werben. Doch da sieht Waxenberger wenig Bereitschaft und Verständnis seitens der Schulen. „Ich war schon auf Berufsmessen an Gymnasien. Da wurde ich aber nur als Lückenfüller angesehen.“



„Wir haben einfach ein großes gesellschaftliches Problem – alle wollen aufs Gymnasium. Die Eltern wünschen das, weil sie glauben, nur dort hätten die Kinder die größten Chancen fürs Berufsleben.“ Was Waxenberger ärgert: „Die Vorzüge eines Handwerksberufs werden nicht gesehen.“ Das seien zum Beispiel ein sicherer und krisenfester Arbeitsplatz, ebenso ein in den meisten Handwerksberufen sehr gutes Einkommen. „Das haben wir bei der Finanzmarktkrise 2008 gesehen, und wir erleben es jetzt in der Corona- und Ukraine-Krise.“ Der Landkreis Erding sei dafür ein gutes Beispiel: Wegen seiner vielen Handwerksbetriebe sei er besser durch die Krisen gekommen als andere.



Angesichts der Herausforderungen, vor der das ganze Land steht, müsse doch jeder erkennen, welche Berufe wir in den nächsten Jahren brauchen. „Ohne uns gibt es keine Energiewende“, stellt Waxenberger klar. „Wer soll all die Windräder montieren, Solarpanele auf die Dächer schrauben, Wärmepumpen einbauen und Leitungen verlegen?“ fragt er. Und er gibt zu bedenken: „Siemens, BMW und der Flughafen – sie alle sind aufs Handwerk angewiesen.“



Eigentlich sei es jetzt schon zu spät, um für die Energiewende noch umzusteuern. „Seit Jahrzehnten wird immer nur die gymnasiale Laufbahn gepredigt und um die Mittelschulen ein Bogen gemacht. So schnell geht das nicht“, bedauert er.



Und was können Industrie- und Handels- beziehungsweise Handwerkskammern tun? „Wir sind auf Messen, wir reden uns den Mund fusselig, dringen aber nicht durch.“ Das produzierende Gewerbe habe einen schlechten Ruf.



Aus Sicht Waxenbergers weniger in der Gesellschaft als in den Schulen. Er nennt ein Beispiel, das ihn regelrecht wütend macht. Waxenberger berichtet von Lernstandsgesprächen statt Zwischenzeugnissen an immer mehr Grundschulen. Er kennt mehrere Beispiele, in denen schlechte Leistungen statt mit Sternchen oder Punkten mit den Abbildungen eines Arbeiters oder Maurers dargestellt werden. „Welches Bild vermittelt das?“ fragt er. „Wenn Du keine Leistung bringst, kannst Du nur noch Handwerker werden.“ Für ihn sei „Diskriminierung noch der mildeste Ausdruck dafür“.



Und auch am System der Fach- und Berufsoberschulen übt er Kritik. Die Hürden für Realschüler mit unterdurchschnittlichen Noten würden immer wieder gesenkt, „damit möglichst jeder doch noch zur Fachhochschul- oder Hochschulreife kommt“, so der Kreishandwerksmeister. „Es wird alles getan, um die jungen Leute möglichst von einem Ausbildungsberuf abzuhalten.



Das Problem reicht für ihn bis in die Ausbildungs-, Studien- sowie Studienplatzvermittlung. Waxenberger berichtet von einem besonders drastischen Fall: „Ein Realschüler mit guten Leuten wollte unter allen Umständen Schreiner werden. Die Berufsberaterin hat ihm aber einzureden versucht, dass er mit einem solchen Zeugnis doch um Himmels Willen nicht ins Handwerk gehen dürfe.



Für Waxenberger steht fest: „In der Bildungspolitik läuft es seit Jahrzehnten falsch.“ Und nun komme man in die Zeit geburtenschwacher Jahrgänge. Damit schrumpfe das Potenzial an jungen Leuten weiter. Und deswegen sei es nicht verwunderlich, „dass wir pro Jahr nur um die 250 neue Lehrverträge abschließen, während jedes Jahr im Erdinger Land rund 1000 junge Leute von den Gymnasien und der FOS/BOS abgingen. Viele brauchten danach Jahre, ehe sie ihren beruflichen Platz finden. Handwerker verdienten in dieser Zeit längst ihr eigenes Geld – „und oft deutlich mehr als etwa ein Assistenzarzt“.

ham