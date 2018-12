Das gab‘s schon lange nicht mehr: Kreishaushalt vertagt

Das hat es im Landkreis seit Jahrzehnten nicht gegeben: Der Kreisausschuss hat die Etatberatungen unterbrochen und wird den Haushalt heuer nicht mehr verabschieden.

Erding - Das erklärte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) am Montag im Kreisausschuss. Dies habe er mit Bürgermeister-Sprecher Hans Wiesmaier (CSU) vereinbart.

Hintergrund der Vertagung sind einige offene Punkte, etwa die Höhe der Schlüsselzuweisungen. „Hinzu kommt“, so Bayerstorfer, „dass wir nicht wissen, wie es mit der neuen Küche mit Mensa am Korbinian-Aigner-Gymnasium weitergeht“. Darüber wird der Bauausschuss erst in seiner Sitzung am Mittwoch, 12. Dezember, ab 14 Uhr entscheiden. Aktuell sind im Haushalt dafür über 1,2 Millionen Euro eingeplant.

Die Entscheidung dürfte auch auf den Sparzwang zurückzuführen sein, den vor allem die Bürgermeister fordern. Ihnen ist die Kreisumlage mit rund 52 Punkten, was über 100 Millionen Euro ausmacht, zu hoch. Bayerstorfer erklärte, man habe sich die Verschiebung nicht leicht gemacht, „weil wir wissen, dass die Städte, Märkte und Gemeinden unsere Zahlen brauchen, um ihre Haushalte zu verabschieden“. Hinzu komme, dass ausgerechnet die Kreisverwaltung die Kommunen immer ermahne, ihre Etats noch im alten Jahr zu verabschieden, weil sonst alle Ausgaben an sich nicht genehmigt seien und nur unter Vorbehalt getätigt werden könnten.