Jäger haben es immer schwerer

Jäger aus Leidenschaft: Kreisvorsitzender Thomas Schreder (Foto oben; r.) sowie (v. l.) Theresa Schreder, die für die Jungjäger zuständig ist, Kreis-Vize Florian Mesz und Vizelandrat Rainer Mehringer ehrten die langjährigen Mitglieder (ab 4. v. l.) Johannes Schrüfer (50 Jahre), Georg Neumayer (40), Werner Hagn (25) und Konrad Lohmeier (65). © Anne Huber

Von der Waldverjüngung bis zur Kitzrettung:

Lengdorf – Die vielfältigen Bereiche, denen sich die Erdinger Jäger widmen, stellte Kreischef Thomas Schreder in den Mittelpunkt seines Berichts in der Jahreshauptversammlung des Kreisjagdverbandes Erding.

„Wer soll sich darum kümmern, wenn nicht die Jagd?“, sagte er zu Abschussplänen beim Rehwild, der Unterstützung bei Problemen mit Wildschweinen – die inzwischen in fast allen der 100 Reviere vorhanden seien – und Bibern sowie der Kitzrettung. Es seien die Jäger, die rund 3000 Rehe erlegt und viel Zeit in die Wildschweinjagd investiert hätten, führte Schreder aus.

Im vergangenen Jahr seien zudem im Landkreis 70 Biber entnommen worden. „Der Fallenfang ist nicht lustig, aber wir machen es“. Ohne die Jäger würden zudem rund 900 Stück Rehwild, das bei Wildunfällen im Landkreis im vergangenen Jahr getötet wurde, „auf der Straße liegen bleiben“.

Auch wenn es nicht zu ihren originären Aufgaben gehöre, stellten sich die Jäger neuen Problemen, wie der ständig zunehmenden Saatgans-Populationen. Die Jäger seien bereit, die Grundeigentümer zu unterstützen, „aber es kann nicht sein, dass meine Jäger ihren Jagdschein verlieren, weil sie gegen eine EU-Regelung verstoßen“, sagte er zur EU-Reach-Verordnung. Seit 15. Februar verbietet diese Verordnung den Einsatz von Bleischrot bei der Jagd in Feuchtgebieten.

Doch der Kreisjagdverband sei auch öffentlich präsent. „Wir sind nicht nur draußen auf der Jagd, wir leisten auch einen kulturellen Fingerabdruck“, sagte er zu außerschulischer Umweltbildung, Jagafest und Jagdhornbläsergruppe. Besonders stolz sei er, dass der Kreisjagdverband 2017 mit dem Kulturpreis des Landkreises ausgezeichnet wurde.

Die Jagdhornbläser stimmten die Mitglieder auf die Jahreshauptversammlung im Gasthaus Menzinger in Lengdorf ein. © Anne Huber

Zufrieden zeigte sich der Kreischef auch mit der Nachwuchsarbeit, die durch die „Jungen Jäger“ um Theresa Schreder starken Aufwind bekommen habe. „Hier haben wir eine Gruppe, die jung ist, lustig ist und die Jagd pflegt“, sagte er.

Vize-Landrat Rainer Mehringer ging in seinem Grußwort auf die Problematik ein, „die die Jagd draußen in der Fläche hat“. Durch Bevölkerungswachstum und Freizeitdruck sei es immer schwieriger für die Jäger geworden, würdigte er den Einsatz der Jägerschaft. Dem Landkreis sei auch das Krähenproblem bewusst. Erding ertrage den Lärm, während sich auf dem Land die Krähen fröhlich über das Saatgut hermachten. „Vergesst’s mir den Wald nicht“, appellierte Mehringer, der auch Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung ist, an die Jäger.

„Bauern und Jäger müssen zusammenhalten“, betonte BBV-Kreisobmann Jakob Maier und konstatierte einen „im Grunde guten, gemeinsamen Weg“. Um der Krähenproblematik Herr zu werden, habe der Kreisverband eine Schadenserhebung durchgeführt und versuche zusammen mit der Politik eine Ausnahmeregelung von der europäischen Artenschutzvorgaben zu erwirken. „Was wir wirklich brauchen, ist eine Politik, die hinter uns steht“, sagte er.

Um den Kreisverband gegenüber dem Landesverband zu stärken, stand auch eine Satzungsänderung auf der Tagesordnung. Da das Abstimmungsergebnis nicht eindeutig sei, soll es rechtlich überprüft werden (Bericht folgt). Und auch einige langjährige Mitglieder im Kreisjagdverband wurden schließlich noch geehrt.

Ehrungen

65 Jahre Mitglied: Konrad Lohmeier

60 Jahre: Herbert Franz Fodermair, Fritz Kratzer

50 Jahre: Franz Xaver Eder, Alois Hornsteiner, Josef Sattler, Johannes Schrüfer

40 Jahre: Peter Dietl, Rudolf Löschner, Georg Neumayer

25 Jahre: Anton Anzinger, Werner Hagn, Antony Rimland

ANNE HUBER