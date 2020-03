Jugend führt Politikern auf den Zahn: Schüler-moderierte Podiumsdiskussion

Eine Podiumsdiskussion mit Politikern – moderiert von Jugendlichen: Zu diesem besonderen Format lädt der Kreisjugendring am heutigen Dienstag ein.

Erding– Die Politiker werden dabei zu jugendrelevanten Themen und Jugendpolitik befragt. Die Veranstaltung findet ab 18.30 Uhr im Johanneshaus, Kirchgasse 5, statt.

Die Moderation werden Jule Maylandt und Tobias Hupfer übernehmen. Maylandt ist 17 Jahre alt und besucht die 11. Klasse des Korbinian-Aigner-Gymnasiums (KAG), Hupfer ist 18 Jahre alt und geht in die zwölfte Klasse des KAG. „Beide engagieren sich seit Jahren für die Belange von Jugendlichen und haben bereits Erfahrung bei öffentlichen Veranstaltungen und Gremienarbeit gesammelt“, teilt der Kreisjugendring mit.

Die Veranstaltung wird als Fish-Bowl-Diskussion durchgeführt. „Die Politiker werden in der Mitte sitzen, die Jugendlichen um sie herum. Der Fragende setzt sich zu den Politikern, sucht sich zwei Teilnehmer aus, denen er eine Frage stellen will. Die befragten Teilnehmer haben drei Minuten Zeit für eine Antwort“, erklärt Reinhard Egger vom Kreisjugendring. Themenbereiche sind Umwelt und Nachhaltigkeit, Verkehr und Mobilität, Digitales und Kommunikation, Bildung und Kultur. Als Ende der Diskussion ist 20.30 Uhr geplant, so dass noch Gelegenheit für einen persönlichen Austausch besteht.

Alle Interessierten sind eingeladen. Jetzt hoffen Maylandt und Hupfer auf die rege Teilnahme von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (bis 27 Jahre), und dass viele von ihnen auch Fragen mitbringen.

Zugesagt haben Ulla Dieckmann (SPD), Petra Bauernfeind (FW), Christoph Sticha (Grüne), Rochus Heller (FDP), Janine Krzizok (CSU) und Christina Treffler (ÖDP).