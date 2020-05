Kreismusikschule Erding: Das  Miteinander fehlt

Die Kreismusikschule Erding hat die corona-bedingte Schließung wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen. Der Kontakt zu den 3000 Schülern besteht nur online.

Erding–Musikunterricht in der Corona-Krise: Die Kreismusikschule Erding beschreitet verschiedene Wege. Im Gespräch mit unserer Zeitung informieren die Schulleiter Bernd Scheumaier und Peter Hackel über neue Konzepte, Kompetenzgewinne und Grenzziehungen.

„Die Schulschließung hat uns getroffen wie ein Blitz aus heiterem Himmel“, sagt Scheumaier. Die Lehrkräfte hätten daraufhin begonnen, zu ihren Schülerinnen und Schülern – es sind insgesamt 3000 – auf unterschiedliche Weise Kontakt zu halten. Ob professionelle Online-Ausstattung, Handy und Computer oder Telefonate – hier habe es verschiedene, persönlich abgestimmte Kommunikationswege gegeben. Die KMS profitiere von den über einen langen Zeitraum gewachsenen Beziehungen zu den Schülern, die teils schon seit vielen Jahren zum Unterricht kämen.

Von den Eltern habe man viele positive Rückmeldungen bekommen, wie gut der Kontakt gehalten werde, freut sich Scheumaier. Bei aller Schwierigkeit habe die Corona-Krise die Beteiligten kreative und individuelle Lösungen finden lassen, was durchaus als Kompetenzgewinn verbucht werden könne. So hätten Schüler beispielsweise selbst Musikstücke aufgenommen, berichtet Hackel. Bei diesem Prozess des sich selbst Zuhörens und Wiederholens, bis man sich für eine Aufnahme entscheide, könne man viel lernen.

Im Kollegenkreis habe man sich auch verstärkt mit den Möglichkeiten des Smartphones beschäftigt – bis hin zur Kommunikation per Kamera in den eigenen vier Wänden, um mit den Schülern digital gut vernetzt zu sein. Inzwischen hat die KMS auch Online-Arbeitsplätze in der Schule eingerichtet.

Außerdem hat die Schule digitale Angebote erarbeitet, die als Überbrückungslösung dienen sollen, bis der reguläre Unterricht wieder aufgenommen werden kann. Dazu gehören auch Video-Clips und Tutorials. Die digitale Unterrichtsunterstützung soll die Kinder und Jugendlichen in der Ausnahmesituation begleiten, sei jedoch kein Unterrichtsersatz, betonen Scheumaier und Hackel. Denn für eine ganzheitliche Musikvermittlung sei der direkte Kontakt zwischen Schülern und Lehrkräften letztlich nicht ersetzbar. Er hoffe, „im überschaubaren Zeitraum wieder ins Miteinander zu kommen“, so Scheumaier. Deshalb erarbeite die KMS gerade ein Hygiene-Konzept für den Betrieb mit Sicherheitsabständen in den Unterrichtsräumen, Plexiglastrennwänden und einem ausgefeilten Desinfektionsplan für Räume und Türklinken.

Fürs neue Schuljahr kann man sich online anmelden. Die KMS hält an den bisherigen Zeitrastern fest. Die allgemeine Anmeldung läuft bis 22. Mai, die für die Musikalische Früherziehung bis 30. Juni. Da diesmal keine Instrumenten-Infokonzerte abgehalten werden können, wird ab Freitag, 8. Mai, eine anschauliche Info zu den Instrumenten, die an der KMS unterrichtet werden, auf der Homepage veröffentlicht.

„Wir wollen unbedingt schauen, bei finanziellen Engpässen individuelle Lösungen zu finden, um auch künftig allen Kindern und Jugendlichen den Unterricht zu ermöglichen“, so Scheumaier. Jetzt müsse man abwarten, „in welchen Schritten es dann wieder losgehen kann“. Im Schuljahr 2020/21 wird die Kreismusikschule Erding 50 Jahre alt. „Wir hoffen, bis dahin wieder zu unserer alten Form zurückkehren zu können.“

Internet:Weitere Infos gibt es auf www.kms-erding.de (VRONI VOGEL)