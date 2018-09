Die Asphalt-Docs rücken an

Sanierung statt Neubau: Der Landkreis wird 2019 vor allem in den Erhalt seiner Kreisstraßen investieren. Im Bereich der A 94 in Lengdorf entsteht ein neuer Radweg. Insgesamt fast 5,4 Millionen Euro sind für kommendes Jahr eingeplant.

Erding – Deutschlands Straßen haben nicht den besten Ruf, auch in Erding gibt es Rumpelpisten. Jedes Jahr saniert der Landkreis Teile seines Straßennetzes. Die Maßnahmen für das kommende Jahr stellte nun Dr. Robert Braun vom Straßenbauamt München im Verkehrsausschuss des Kreistags vor.

Die ED 9 wird zwischen Niederding und der Anschlussstelle Flughafentangente für 1,1 Millionen Euro saniert. Laut Braun hängt dieses Projekt mit dem Bau einer eigenen Fußgängerbrücke über den Isarkanal durch die Gemeinde zusammen. Insgesamt geht es um ein 1,2 Kilometer langes Teilstück, das außerorts auf 6,50 Meter verbreitert wird. Weitere Aufweitungen sollen Begegnungsunfälle verhindern, so der Ingenieur. Auch der gemeindliche Gehweg neben der ED 9 wird saniert.

Entlang der ED 12 zwischen Isen und Lengdorf wird der Geh- und Radweg über den ersten Bauabschnitt von Isen bis Wenshof nun bis Lengdorf verlängert. Er wird die im Bau befindliche Isentalautobahn kreuzen. „Wir wollten das erst 2020 angehen, jetzt versuchen wir, es vorzuziehen“, so Braun, zumal die Gemeinde die erforderlichen Grundstücke habe sichern können. Ob es klappt, ist offen, denn unter anderem muss eine Brücke neu gebaut werden. Insgesamt sind 830 000 Euro vorgesehen.

Der Markt Isen will an der Ortsdurchfahrt Mittbach eine Gemeindestraße an die Kreisstraße ED 20 anbinden, um ein Baugebiet erschließen zu können. Der Landkreis wiederum möchte die Ortsdurchfahrt ausbauen. Nun wird das Vorhaben zweigeteilt. Der südliche Abschnitt kommt 2019, der nördliche befindet sich im Programm für die Jahre 2023 und folgende. Die Kosten teilen sich Gemeinde und Kreis. Dessen Anteil bezifferte Braun mit rund 240 000 Euro.

Steinkirchen beabsichtigt im kommenden Jahr die Sanierung der Gehwege entlang der Ortsdurchfahrt (ED 26 und ED 28). Laut Braun sollen in diesem Zusammenhang auch die Fahrbahn und der Regenwasserkanal erneuert werden. Auch hier werden die Kosten geteilt. Auf den Kreis kommt für die 600 Meter rund eine halbe Million Euro zu.

Um eine, so Braun, „reine Erhaltungsmaßnahme“ handelt es sich beim Deckenbau auf der ED 1 zwischen Fraunberg und der ED 26. Etwa 5,4 Kilometer Fahrbahn mit sechs Meter Breite werden erneuert – für 1,45 Millionen Euro. Ähnlich sieht es auf der ED 2 zwischen Berglern und Manhartsdorf aus. Hier geht es um 2,1 Kilometer Straße mit sieben Meter Breite. Dabei soll, versprach Braun, auch die Entwässerung optimiert werden. 650 000 Euro werden dafür im Haushalt bereitgestellt. Nicht zuletzt braucht auch die ED 25 auf 2,7 Kilometern und 5,5 Meter Straßenbreite eine neue Deckschicht. Betroffen, so Braun, ist der Abschnitt zwischen Loiperstätt und Grüntegernbach. 600 000 Euro sind veranschlagt.

Allgemein erklärte Braun, Erhaltungsmaßnahmen seien nicht zeitkritisch und könnten im Bedarfsfall auch noch einmal geschoben werden. „Dazu brauchen wir auch keine umfangreiche Planung“, so der Ingenieur.

Klar ist: Wo gebaut wird, müssen sich die Autofahrer auf teils wochenlange Umleitungen einstellen.