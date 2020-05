AfD will CSU-Altbürgermeisterin als Vize-Landrätin

Die von drei auf fünf Mitglieder gewachsene AfD-Fraktion im Kreistag fühlt sich offenkundig zu CSU und Freien Wählern hingezogen. Darauf deuten Äußerungen des – gescheiterten – AfD-Landratskandidaten und jetzigen Fraktionsvize Rainer Forster hin.

Erding – Mit Blick auf die konstituierende Sitzung des Erdinger Stadtrats und die bunte Landrats-Koalition erklärt Forster: „Alle gegen die CSU, was ja schon Motto im Wahlkampf von Grünen, SPD und Freien Wählern war, scheint nun mit Unterstützung der ÖDP und den Einzelkämpfern von FDP und Linke auch im Kreistag mehrheitsfähig werden zu können.“ Die AfD, so Forster, werde sich „nicht davon beeinflussen lassen“.

Was die Stellvertreter von Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) betrifft, sieht es zurzeit nach Franz Hofstetter (CSU) und Georg Els beziehungsweise Rainer Mehringer (beide FW) als Dritter Landrat aus. Die AfD kann sich hingegen eine Frau vorstellen. „Die CSU verfügt mit mehreren ehemaligen Bürgermeisterinnen über starke Frauen, die für eine Parität an der Landkreisspitze sorgen würden“, so Forster. Auch auf Seiten der FW gebe es mit ehemaligen Bürgermeistern und der Führungskraft einer Behörde „geeignete Kandidaten, die für das Amt eines weiteren Stellvertreters in Frage kommen“. Damit dürfte er Gerlinde Sigl (Lengdorf), Cornelia Vogelfänger (Pastetten) und Ursula Eibl (Steinkirchen) beziehungsweise Els (Forstern) und Mehringer (Erding), der bei der Arbeitsagentur in Nürnberg ist, meinen.

Dem neuen Klimaschutzausschuss, den die Grünen fordern, erteilt die AfD eine Absage. „Das ist in erster Linie parteipolitisch motiviert“, so Forster. ham