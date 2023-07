Kriegsmunition entzündet sich immer wieder

Von: Hans Moritz

Alles verkohlt war nach dem Brand eines Getreidefeldes am Sonntag bei Grucking. © Feuerwehr Fraunberg

Die anhaltende Hitze und Trockenheit wird zunehmend zur Gefahr. Im Landkreis haben sich zuletzt Brandeinsätze gehäuft, die auf die Witterung zurückzuführen sind. So kam es am Sonntag zu mehreren Ackerbränden.

Erding/Fraunberg/St. Wolfgang - Gegen 15.45 Uhr rückten mehrere Feuerwehren zu einem Feld nach Weizenbach bei St. Wolfgang aus. Die Dorfener Polizei berichtet, dass Funkenflug in einer Ballenpresse zwei Brandherde ausgelöst habe. Ein Stoppelfeld geriet daraufhin in Brand. Die Feuerwehren aus Jeßling, St. Wolfgang, Gatterberg und Pyramoos waren mit etwa 50 Kräften im Einsatz. Sie konnten unter Mithilfe des betroffenen Landwirts die beiden Brände rasch eindämmen und so das Übergreifen des Feuers auf andere Felder und einen in der Nähe gelegenen Wald verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Ballenpresse wurde ebenfalls nicht beschädigt. Die Schadenshöhe am Feld muss noch ermittelt werden.

In den Abendstunden desselben Tages mussten dann erneut mehrere Feuerwehren wegen eines brennenden Feldes ausrücken – diesmal nach Grucking. Die Feuerwehr Fraunberg berichtet auf ihrer Facebookseite, dass nicht nur der Acker brannte. Es musste auch eine Strohpresse abgelöscht und Stroh aus dem Gerät entfernt werden. In beiden Fällen waren die Rauchsäulen weithin sichtbar.



Heikel war ein drittes Brandereignis, das die Rettungskräfte am Sonntag gegen 14 Uhr auf den Plan rief und sie letztendlich bis in die Nacht immer wieder forderte. Die Polizei spricht von einem „schwierigen und nicht alltäglichen Fall“. Eine 56 Jahre Frau aus Pretzen (Stadt Erding) sammelt hobbymäßig mit einer Sonde Gegenstände auf Äckern. Ihre Funde landen in einer Box. Die stellte die Frau in einem Gartenhaus ab. Dort kam es am Sonntagnachmittag zu einer Selbstentzündung, die laut Polizei auf die hohen Temperaturen zurückzuführen sein könnte.



Nachbarn sahen den Rauch, zogen die Kiste auf die Wiese und löschten sie selbst. Am Abend stellte die 56-Jährige dann fest, dass ihre Funde erneut Feuer gefangen hatten. Diesmal rückte die Feuerwehr Altenerding an. Doch auch sie erzielte nur einen Teilerfolg. Denn kaum war sie weg, züngelten die Flammen erneut auf.



Die Polizei kam hinzu und stellte fest, dass sich unter den aufgefundenen Gegenständen auch alte Munition und ein gesprengter Granatenkopf befanden, die Schwarzpulver- und Phosphorreste enthielten und sich auf Druck und Reibung immer wieder entzünden. Nach einer Beratung mit der technischen Sondergruppe der Polizei wurde erneut die Feuerwehr Altenerding hinzugezogen, um ein weiteres Entzünden zu verhindern. Die Munitionsreste wurden schließlich sichergestellt und werden nun der ordnungsgemäßen Vernichtung und Entsorgung zugeführt, teilt ein Polizeisprecher mit. Zudem wird geprüft, ob sich die Frau nach dem Waffengesetz strafbar gemacht hat. Grundsätzlich rät die Polizei, Munitionsfunde niemals anzufassen, sondern sofort zu melden.



Die Regierung von Oberbayern weist auf die anhaltend hohe Waldbrandgefahr hin und warnt davor, im Freien Feuer zu machen oder zu rauchen. Die Luftbeobachtungsflüge, unter anderem vom Erdinger Fliegerhorst aus, werden vorerst fortgesetzt. ham