Von: Hans Moritz

Vor den Stufen zum Erdinger Kino wurde der Tote gefunden. © Hans Moritz

Im Foyer des Egger-Zentrums mit Edeka und Kino an der Dorfener Straße in Erding ist am Mittwochmorgen ein Toter gefunden worden. Die Kripo Erding ermittelt.

Erding - Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord entdeckten Passanten und Mitarbeiter die Leiche direkt am Eingang vor den Treppen zum Kino.

Ukrainer (48) tot im Kino-Foyer aufgefunden

„Wir wissen noch nicht, ob der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist, oder ob es einen Unfall gab. Er könnte die Treppe hinuntergefallen sein“, so ein Sprecher. Die Kripo habe derzeit keinerlei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, so das Präsidium weiter. Wer Hinweise auf den Mann oder den Hergang geben kann, erreicht die Kripo unter Tel. (0 81 22) 96 80. ham

