Es war Brandstiftung

Von: Hans Moritz

Schlimmeres verhindern konnten die Feuerwehren am Freitagmorgen bei dem Brand in Erding. © Feuerwehr Altenerding

Für die Feuerwehr war es ein Routineeinsatz: Wie berichtet, ist am frühen Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße in Erding ein Feuer ausgebrochen. Nun stellt sich heraus: Es war Brandstiftung. Die Kripo Erding ermittelt.

Erding - Am Sonntag teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit, „dass nach bisherigen Erkenntnissen ein Unbekannter Zugang zum Keller des Hauses hatte, dort ein Abteil aufgebrochen und gezielt dort gelagerte Kleidung in Brand gesetzt hat“. Zu den Motiven ist der Kripo noch nichts bekannt.



Das Feuer war gegen 5.30 Uhr von einer Passantin entdeckt worden, die Qualm aus einem Fenster dringen sah und den Notruf wählte. Die Feuerwehren Erding und Altenerding mussten vorübergehend 20 Bewohner evakuieren. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und kam in die Klinik.



Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Kripo unter Tel. (0 81 22) 96 80. ham