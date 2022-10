Am Montag sperren die Ärzte aus Protest zu

Von: Uta Künkler

Praktizierte jahrzehntelang in Isen: KVB-Chef Dr. Wolfgang Krombholz. © KVB

Zu wenig Geld und Versorgungsprobleme: Am Montag, 10. Oktober, bleiben überall in Deutschland Haus- und Facharztpraxen von 8 bis 10 Uhr geschlossen.

Erding/Isen - Mit dieser Aktion protestieren die Mediziner gegen die geplanten Leistungskürzungen der Bundesregierung. Bemängelt werden unter anderem Honorarkürzungen.



Zu der Aktion aufgerufen haben mehrere Berufsverbände, darunter die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB). Deren Vorstandsvorsitzender Dr. Wolfgang Krombholz, Allgemeinarzt aus Isen, erklärt im Interview, was hinter der Protestveranstaltung steckt.



Herr Dr. Krombholz, was erhoffen Sie sich von der für Montag angekündigten Aktion?



Wichtig ist: Es handelt sich nicht um einen Streik. Der wäre auch rechtlich gar nicht zulässig. Sondern es ist eine Protestveranstaltung der Berufsverbände der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten, den wir von Seiten des Vorstands der KVB unterstützen. Denn das Maß der politischen Zumutungen aus Berlin ist voll.



Wo sehen Sie die größten Missstände?



Was die Praxen brauchen, ist Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Und beides ist schon längst nicht mehr gegeben. Ein eklatantes Beispiel ist die geplante Rücknahme der GKV-Neupatientenregelung, die den Praxen für den höheren Aufwand bei der Aufnahme neuer Patienten feste Preise für ihre Leistungen garantiert hat. Der heutige Bundesgesundheitsminister hatte bei deren Einführung vor drei Jahren im Bundestag noch für diese Regelung geworben und deutlich festgestellt, was für ein erhöhter Bedarf beim ersten Kontakt mit einem neuen Patienten und der Analyse von dessen Krankheitsgeschichte gegeben ist. Und jetzt will Herr Lauterbach die Regelung wieder rückgängig machen, die er noch vor kurzem für absolut sinnvoll hielt. Diese ständigen Kurswechsel mit falschen Begründungen sind nicht nachvollziehbar und sorgen für Frust in den Praxen. Um ganz ehrlich zu sein: Unter den heutigen, von der Bundespolitik geschaffenen Bedingungen tue ich mich schwer, einer jungen Kollegin, einem jungen Kollegen zu empfehlen, als Arzt in eigener Praxis tätig zu werden. Und das macht mich traurig, denn ich war Jahrzehnte lang begeistert als Landarzt in meiner Praxis in Isen für die Patienten da.



In Zeiten von Inflation und Existenzängsten vieler Bürger: Jammern Ärzte nicht auf hohem Niveau?



Eine Neiddebatte ist hier völlig fehl am Platz. Auch hier wieder das Beispiel der Neupatientenregelung. Diese bringt den Praxen nicht etwa zusätzliches Geld für die Aufnahme von Neupatienten. Sondern sie erhalten bei diesen Neupatienten lediglich die Preise, die in der Preisliste für ärztliche Leistungen, dem sogenannten Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM), vorab so festgelegt worden sind. Ohne diese Regelung greifen Budgetierung und Abstaffelung – und die Praxen wissen eben nicht vorab, wie viel sie für die Behandlung des einzelnen Patienten dann wirklich erhalten. Und zum Stichwort Inflation: Diese trifft die Praxen, die ja auch Wirtschaftsbetriebe sind, natürlich auch. Nur können sie zum Ausgleich nicht einfach höhere Preise verlangen wie andere Berufsgruppen dies tun, sondern sind eben an den EBM gebunden. Und deshalb ist es ein Skandal, wenn die Krankenkassen jetzt Nullrunden für die Praxen fordern, während aufgrund der Inflation und der Energiekrise die Kosten für den Betrieb der Praxen exorbitant ansteigen. Ich kann die verantwortlichen Politiker nur davor warnen, auf die anhaltende Selbstausbeutung der Ärzteschaft zu setzen.



Haben die Patienten Verständnis für die Aktion?



Die Rückmeldungen von den Kolleginnen und Kollegen aus den Praxen zeigen uns, dass die Patienten sehr wohl verstehen, wie hoch der Druck und wie schwierig die Situation für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ist. Die Patienten wollen auch weiterhin ihre gewohnte flächendeckende ambulante Versorgung durch niedergelassene Hausärzte, Fachärzte und Psychotherapeuten erhalten. Diese Strukturen werden durch den bundespolitischen Schlingerkurs aber massiv gefährdet. Die Praxen protestieren am Montag eben nicht gegen oder auf dem Rücken der Patienten, sondern vielmehr für die gemeinsamen Interessen von Ärzten und Patienten, nämlich eine gute, menschenwürdige medizinische Versorgung und ein vertrauensvolles Arzt-Patientenverhältnis.

