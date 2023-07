Kronthaler Weiher in Erding: Bauarbeiten an der gesperrten Hängebrücke

Beliebtes Fotomotiv: Die Hängebrücke zwischen Liegewiese und Insel am Kronthaler Weiher. Ab heute ist der Bereich gesperrt. © Peter Bauersachs

Die Badeinsel und ein kleiner Teil der Liegewiese am Kronthaler Weiher sind ab dem heutigen Montag gesperrt. Die Bauarbeiten sind aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig, so die Stadt.

Erding – Nur noch optischen Wert hat die Hängebrücke am Kronthaler Weiher. Seit 2021 ist das Bauwerk, das seit seiner Errichtung ein beliebtes Fotomotiv ist, bereits gesperrt. Auch künftig wird es für Erholungssuchende voraussichtlich nicht mehr betretbar sein. Denn bei einem Unfall könnte die Stadt haftbar gemacht werden.

Gerne sind Badegäste in der Vergangenheit von der Brücke ins Wasser gesprungen, das dort allerdings nicht sehr tief ist. Das ist zu gefährlich, deshalb war der Zugang zur Brücke schon seit gut zwei Jahren nicht mehr möglich.

Ab dem heutigen Montag und voraussichtlich für vier Wochen sind auch der Bereich um die Insel und ein kleiner Teil der Liegewiese am Ufer gesperrt, denn es beginnen dort umfangreiche Arbeiten, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Zum einen werden die Sitzstufen auf der Insel entfernt. Unter Wasser werden außerdem der Fuß der Insel aufgeschüttet, um sie zu stabilisieren, und die Verankerungskette der Badeplattform gegen ein Stahlseil ausgetauscht, schreibt Stadtsprecher Christian Wanninger. Zum Einsatz komme dabei auch eine so genannte Baggerschute, also ein schwimmender Kran.

„Trotz Hochsommer und Badesaison müssen die Arbeiten jetzt stattfinden, damit wir die Verkehrssicherheit gewährleisten können“, erklärt Oberbürgermeister Max Gotz in einer Pressemitteilung den ungünstigen Zeitpunkt. Die Maßnahmen folgen einem Sicherheitskonzept für das beliebte Freizeitgelände. Die Kosten für die Bauarbeiten werden von der Stadt auf gut 100 000 Euro verschlagt. PETER BAUERSACHS