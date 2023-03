Kunstverein Erding: Eine Mischung aus Malen und Drucken

Ein spannendes Kunstexperiment wagten (sitzend, v. l.) 2. Kunstvereinsvorsitzende Sabine Fischer, Judith La und Peter Breth sowie (hinten, v. l.) Vorsitzender Frank Halatsch, Kursleiter Michael Lang, Hannelore Stephanie und Eva Sárosi. © beet

Der Kunstverein Erding versucht sich in Monotypie. Dazu bietet er einen Workshop an. Die Jahresausstellung im August soll Künstler aus ganz Bayern locken.

Erding – Die vielfältige Technik der Monotypie lernten die Teilnehmer eines Workshops kennen, zu dem der Kunstverein Erding (KVE) in sein Domizil „Haus der Begegnung“ Am Rätschenbach 12 eingeladen hatte. Die Akteure erstellten Konzepte, probierten verschiedene Techniken aus und hatten Freude am Experimentieren.

Bei der Monotypie wird statt auf Papier oder Leinwand auf Glas-, Igelit-, Acryl- oder Metallplatten gezeichnet oder gemalt und, solange die Farbe noch feucht ist, mittels Presse oder Handabreibung auf das Papier gedruckt. Geschieht das mit einer Druckpresse, hat der Abzug einen Plattenrand wie ein Tiefdruck.

„Es ist nicht einfach, mit der doch unkomplizierten Technik der Monotypie gute Ergebnisse zu erzielen. Dass es allen Teilnehmern des Workshops gelungen ist, freut mich sehr“, sagt dessen Leiter Michael Lang. Er kann sich vorstellen, dass einige der Drucke im Sommer ausgestellt und für den guten Zweck verkauft werden.

„Es ist nicht einfach!“ lautet das Thema der Jahresausstellung des Kunstvereins Erding, die vom 4. bis 20. August stattfindet und bayernweit ausgeschrieben ist. Es wird auch ein Kunstpreis ausgelobt. Die Vorbereitungen laufen im Hintergrund bereits. „Es ist eine offene Umschreibung dieses Themas. Umso größer wird die Überraschung, was sich die Künstler darunter vorstellen“, so Lang.

Der KVE lädt zudem zu seinem Monatstreffen „Art Talk“ ein, das am 31. März ab 19 Uhr im Bürgerhaus stattfindet. Wer will, kann ein eigenes Werk vorstellen und über Entstehung und Motivation informieren. Anschließend findet ein Austausch darüber statt. Die nächsten Termine sind: 18. April, 16. Mai, 20. Juni, 18. Juli, 19. September, 17. Oktober, 21. November und 12. Dezember. PETER BAUERSACHS