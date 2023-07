Kurs für Erdinger Senioren: Das Schafkopf-Einmaleins

Von: Friedbert Holz

Teilen

Tipps vom Fachmann: Manfred Trautmann (stehend) hilft den Schafkopf-Neulingen beim Sortieren der Karten. Zuvor hat er deren Bedeutung erklärt. © Friedbert Holz

Schafkopfen will gelernt sein. Jetzt gibt es im Haus der Begegnung in Erding erstmals einen Kurs dazu. Das Interesse ist groß, er ist ausgebucht.

Erding – Es ist bayerisches Kulturgut, aber nicht jedermanns Sache: das traditionelle Schafkopfen. Viele Menschen, die hier aufgewachsen sind, kennen das Kartenspiel nur vom Hören. Das wird sich in Erding jetzt ändern, denn Silke Hörold-Ries, Seniorenbeauftragte der Stadt, setzte einen Wunsch vieler Senioren um und bietet an vier Donnerstagen den Kurs „Schafkopf lernen“ im Haus der Begegnung, Am Rätschenbach, an.

Manfred Trautmann (76), Autor, Regisseur und dem Spiel seit 60 Jahren verfallen, weihte die Neulinge in die Geheimnisse des Schafkopfens ein. Zwölf reife Frauen und Männer hatten sich angemeldet und trafen sich im Café des Hauses. Sie hatten Glück, einen Platz zu bekommen, denn laut Hörold-Ries gibt es bereits eine Warteliste. Der Kurs ist ausgebucht.

Mit großer Erwartung saßen die Teilnehmer jeweils zu viert an drei Tischen und warteten gespannt darauf, was ihnen Trautmann zu sagen hatte. Zunächst ging es um die Namen und Begriffe der einzelnen Karten, die sich vom deutschen oder französischen Spiel unterscheiden. Letztlich wird mit 32 Karten gespielt, die entweder eine Eichel (beim Skat: Kreuz), Gras (Pik), Herz oder Schelln (Karo) als Zeichen auf dem bayerischen Blatt führen.

Auch über den Wert jeder Karte sprach Trautmann: „Ihr müsst 61 Augen als Ziel haben, wie beim Skat. Und ihr solltet immer die gefragte Farbe bedienen – wenn etwa Gras gespielt wird, müsst ihr auch Gras geben. Habt ihr keins, dann nehmt einfach die nächsthöhere Karte.“ Nicht alle an den Vierer-Tischen kommen gleich mit, bekommen aber von Trautmann geduldig erklärt, was zu tun ist. Er hilft auch, die Karten auf der Hand richtig zu „stecken“ – nämlich in der Folge der Trümpfe, „der Zehner sticht übrigens den König“.

Nebenbei erklärt der Experte, dass es beim Schafkopfen nur das „Du“ gibt, „selbst wenn in der Wirtschaft der Bürgermeister neben euch sitzt“. Apropos Wirtschaft: Hier und auch in privater Runde zuhause können im Uhrzeigersinn vom ersten Geber jeweils vier Karten verteilt werden, beim offiziellen Spiel aber nur jeweils zwei.

Mittlerweile haben sich drei Grüppchen gefunden, haben ihre Trümpfe zusammengesteckt. Nun geht Trautmann von Tisch zu Tisch, kontrolliert und korrigiert, beantwortet Fragen. „Der Erste nach dem jeweiligen Geber ist der erste Spieler, oder er sagt ,Weiter!‘“, erklärt er. Wenn alle vier „weiter“ sagen, ist das Spiel beendet. Es muss dann neu gemischt und gegeben werden.

Jetzt beantwortet Trautmann auch die wichtigste Frage beim Schafkopf, wer denn nun zusammenspielt: „Das Spezifikum bei diesem Spiel ist das Finden eines Partners durch Rufen eines Asses.“ Erst einmal ertönt aber der Ruf nach Trautmann. Denn die Sache mit den Assen und dem Partner klingt einfacher, als es für manche ist. Doch Geduld und wiederholtes Erklären bringen langsam allen die Prinzipien dieses Spiels näher. Außerdem haben die Neulinge noch an drei weiteren Donnerstagen Gelegenheit, ihr Können zu verfeinern.

Wer sich für einen Schafkopf-Kurs interessiert, kann sich bei Hörold-Ries unter Tel. (0 81 22) 408-108 melden.