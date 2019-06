Nur noch ein paar Teller Spaghetti Neymar

Erding – Es ist eine der letzten Portionen „Spaghetti alla Neymar“, die Wirt Vincenzo Giordano (46) im „La Padella“ kocht. Denn das italienische Restaurant am Stadtpark sagt – nach über 40 Jahren – Arrivederci! In zwei Wochen, am Donnerstag, 27. Juni, schließt das Lokal, in dem der brasilianische Fußballstar Neymar vor fünf Jahren seine berühmten Spaghetti al forno verspeiste. „Danach haben Journalisten aus England, Spanien, Italien und China bei uns angerufen. Sogar das Fernsehen war da“, sagt Giordanos Geschäftspartner und Wirt Roberto Angelis.

Der 45-Jährige und Giordano haben das Restaurant vor acht Jahren von dessen Onkel Gino Saletta übernommen: „Natürlich ist mein Onkel nicht so glücklich darüber, dass wir schließen. Er hat dieses Restaurant aufgebaut.“ Zuvor war es eine Tankstelle: „Für ihn ist es ein Schock, wie für die meisten Gäste.“ Die Wirte sitzen neben dem Tisch, an dem Neymar speiste: „Da wollen heute noch viele sitzen, vor allem Kinder oder Fußballfans. Erst kommen Messi, Ronaldo und dann Neymar“, sagt Angelis und lacht.

Die gebürtigen Italiener sprechen mit Akzent. Zwischen ihnen sitzt Angelis’ Tochter Chiara (8). Sie ist ein Grund, warum das La Padella (italienisch „Die Pfanne“) schließt: „Ich brauche eine Pause von der Gastronomie“, sagt Angelis: „Man hat einfach zu wenig Zeit für die Familie.“ Auch Giordano will seine Doppelfunktion als Wirt und Koch aufgeben. Er ist Papa von Emanuele (1) und sagt: „Es ist Zeit, etwas anderes zu machen.“

Sein Vorgänger und Onkel Gino Saletta ist in Neapel aufgewachsen, wanderte nach Erding aus und eröffnete 1978 mit seiner Frau Resi das La Padella. In den nächsten Jahrzehnten stürmten unzählige Jugendliche von der Realschule Heilig Blut und dem Anne-Frank-Gymnasium über die Straße, um sich im La Padella eine Pizza zu holen. Auch Neffe Giordano half in den Sommerferien in dem Lokal aus. Er ist ebenfalls in Napoli aufgewachsen und sagt: „Für mich ist das La Padella wie ein Zuhause.“

2011 übergab Gino Saletta sein Lokal – an seinen Neffen und seinen langjährigen Kellner Roberto Angelis. Der ist in Bracciano nahe Rom aufgewachsen und kam über die Liebe nach Erding: Seine Frau Francesca Marasco lernte er in Rom kennen, sie ist gebürtige Erdingerin.

Der Besitzerwechsel im La Padella bedeutete einen Umbruch, gibt Angelis zu: „Viele Stammgäste sind mit dem alten Chef gegangen, weil sie mit ihm befreundet waren – nicht wegen des Essens.“

Doch 2014 kam Neymar. Zufällig. Der brasilianische Fußballstar war auf dem Weg nach Tokio, wo sein FC Barcelona spielen sollte. Wegen einer Schlechtwetterfront musste er am Flughafen München zwischenlanden. Als Neymar Lust auf Pasta hatte, empfiehlt ihm der Taxifahrer das La Padella. „Der kam dann rein und hat um einen Tisch gebeten“ – für Neymar, dessen Mutter Carolina Dantas, den jüngeren Bruder, Managerin und Manager sowie zwei Freunde. Angelis erinnert sich: „Neymar kam mit der Kappe rein, bis zu den Augen runtergezogen und hat gebeten, dass wir niemanden reinlassen.“

Eine Stunde lang dauerte das Essen, der Taxifahrer wartete draußen. Neymar orderte Spaghetti mit Schinken, Spinat, Muskatnuss und Sahne, mit Käse überbacken. Die Kalorienbombe Spaghetti alla Neymar haben die Wirte für zehn Euro auf die Karte gesetzt. Und über Neymars Tisch hängt ein Rahmen mit Zeitungsausschnitten.

Der Hype ist vorbei. Das La Padella ist bald Geschichte. Was daraus wird? „Es gibt schon einen Nachpächter. Aber es wird eine Überraschung, was daraus wird.“ Giordano hat Soziologie studiert, beruflich sei er „für jede Möglichkeit offen“. Im Juli wird er mit seiner Familie einen Monat nach Kalabrien reisen, ab August will er noch mal einen Deutschkurs belegen. Für Angelis geht es auch in die Heimat – für drei Wochen. Er hat Bauzeichner gelernt, wird aber nicht in den Job zurückkehren: „Jetzt muss ich meine Akkus aufladen nach 30 Jahren Gastronomie.“ Und das geht am besten mit La Familia. (Anna Schwarz)