Ladendieb (16) muss fürseine Dreistigkeit büßen

Erding – Für besonders schlau hielt sich offenbar ein 16-jähriger Ladendieb. Laut Polizei nahm er am Freitag zwei identische Pullover in die Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts in der Erdinger Innenstadt.

An einem entfernte er die Diebstahlsicherung und das Verkaufsetikett und zog ihn unter seiner Oberbekleidung an. So verließ er das Geschäft. Doch am Samstag kehrte der Jugendliche in den Laden zurück – und trug den am Vortag gestohlenen Pullover. Das anwesende Personal erkannte das Kleidungsstück, und der Ladendieb wurde ins Büro gebeten. Neben einer Anzeige wegen Ladendiebstahls bekam der junge Mann ein einjähriges Hausverbot.

ta