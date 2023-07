Acker brennt, A94 dicht

Von: Hans Moritz

n Flammen standen am Sonntagnachmittag 3,5 Hektar Acker bei Lengdorf. Da das Feuer auf die Böschung der A94 übergriff und der Rauch den Verkehr gefährdete, musste die Isentalautobahn kurzzeitig gesperrt werden. © FiB/Ess

Auf den Feldern im gesamten Landkreis wurde in den vergangenen Tagen die Getreideernte eingefahren. Nixht überall lief das glatt.

Erding/Lengdorf - Teils bis in die Dunkelheit fuhren die Mähdrescher Reihe um Reihe. Mit Bulldogs wurde dann das Korn unter anderem zu den genossenschaftlichen Lagerhäusern, unter anderem das der BayWa in Unterstrogn (Gemeinde Bockhorn), gebracht. Zudem wurden Strohballen oder -rollen gepresst – im Winter wichtig für den Stall. Die Getreideernte findet immer im Juli statt, diesmal nutzten die Landwirte das gute Wetter. So waren die meisten Felder abgeerntet, ehe es am Montagmorgen zu regnen begann.



Allerdings hatten Hitze und Trockenheit in den vergangenen Wochen zu mehreren Feldbränden geführt, oft ausgelöst durch Funkenflug bei Erntemaschinen.



Folgenreich war ein solcher Brand am Sonntagnachmittag bei Außerbittlbach in der Gemeinde Lengdorf. Hier löste nach Angaben der Dorfener Polizei Funkenflug ein Feuer aus, das sich schnell auf einer Fläche von 3,5 Hektar ausbreitete.



Da der Brand auch auf die Böschung der A94 übergriff, musste die Isentalautobahn im Bereich Lengdorf für gut 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden. Die Rauchentwicklung hätte eine zusätzliche Gefahr für den Verkehr bedeutet. Mehrere Feuerwehren rückten an, um den Flächenbrand in den Griff zu bekommen. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 5000 Euro. ham