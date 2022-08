Die händeringende Suche nach Kellner, Koch und Küchenhilfe

Von: Michaele Heske

„Mitarbeiter gesucht“: Viele Gaststätten leiden unter dem Personalmangel - auch im Landkreis Erding (Symbolbild). © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Personalmangel in den Gaststätten ist teils gravierend. Viele suchen händeringend nach Mitarbeitern. Manche Lokale verkürzen die Öffnungszeiten, andere machen sogar ganz zu.

Erding – Viele Gaststätten im Landkreis suchen händeringend nach Mitarbeitern. In der Küche, am Zapfhahn, im Service – überall fehlt es an Personal. Auch die Online-Portale sind voll mit Stellenausschreibungen für Kellner, Köche, Küchenhilfen. Manche Lokale verkürzen die Öffnungszeiten, andere machen sogar ganz zu.

Der größte Tourismus-Magnet in der Region boomt in den Sommerferien: „Wir sind ausgelastet“, freut sich Marcus Maier, Prokurist der Therme Erding. Die Gäste tummeln sich wieder in der Wellness-Anlage. Doch zum Event im Familienbad gehören freilich nach Sauna und Rutschenpark auch passende Snacks und Drinks. „Bei uns gibt es derzeit Stände, die temporär schließen – es fehlt an Personal“, so Maier. Studenten, die auf 450-Euro-Basis arbeiten, finde man aktuell fast nicht mehr, zudem seien viele ausländische Beschäftigte während der Pandemie in ihre Heimat zurückgekehrt.

Bis auf das Hotel Victory wurde das Gaststättengewerbe in der Therme ausgelagert. „Auch die Hotellerie sucht händeringend nach Mitarbeitern – bewerben kann sich bei uns jeder, der Spaß an der Arbeit hat. Hier braucht man auch keine spezielle Ausbildung“, wirbt Geschäftsleiter Maier. Wegen des Personalmangels müssten die Mitarbeiter oft 120 Prozent geben. Möglich, dass viele ältere Mitarbeiter ausgestiegen seien: „Die Jobs sind stressig geworden, das ist ein Kreislauf.“

Lokale wegen Personalmangels geschlossen oder nur am Wochenende offen

Gastronomie, das ist ein „Kommen und Gehen“, sagt Mario Pianka. Die Pianka Service GmbH betreibt in Erding das Gasthaus zum Erdinger Weißbräu und den Gasthof zur Post, aber auch das Caribbean Restaurant, das Culinarium und den Palmenbiergarten in der Therme. „Wir sind in Erding sehr gut vernetzt, wir kommen ganz gut durch. In München sieht es beim Personal deutlich schlechter aus“, erklärt Pianka. Er prophezeit, dass sich die Situation im Herbst deutlich entspannen werde: „Jetzt haben die Biergärten Hochsaison, allerorts sind Volksfeste – das zieht die Mitarbeiter ab.“ Im Winter seien die Gäste rarer, die Gaststuben leerer.

Schwieriger sei die Situation, so Pianka, bei kleineren Gasthäusern im ländlichen Raum. „Wenn hier mehrere Mitarbeiter ausfallen, kippt das ganze System.“ In Dorfen etwa hat das Thessaloniki an der Jahnstraße seit mehreren Wochen wegen Personalmangels geschlossen. Auch der Loaner Wirt in Taufkirchen konnte zeitweise nur am Wochenende öffnen, ebenso sollen sogar renommierte Wirtshäuser wie der Lebzelter in Dorfen mittlerweile Schwierigkeiten bei der Personalsuche haben. „Personal wird derzeit überall gesucht“, wiegelt Albert Hörmann von der Brauerei Bachmayer auf Nachfrage ab. Derzeit hat das Wirtshaus wegen Betriebsferien geschlossen.

Auf vielen Homepages der Gasthäuser im Landkreis wird aktuell nach Mitarbeitern gesucht. Das Wirtshaus Zum Schex in St. Wolfgang sucht beispielsweise Koch, Spüler und Bedienungen. Auch die neu eröffnete Bar Amore in Dorfen wirbt: „Wir suchen noch Mitarbeiter für den Gastro-Bereich.“ Und zwar solche, die „richtig Lust und Spaß an der Arbeit haben“, so Tobias Maier, Inhaber der Italo-Bar.

Personalmangel in der Gastronomie: Viele Mitarbeiter haben sich während Corona andere Jobs gesucht

Insgesamt arbeiten hier 32 Mitarbeiter, sechs Vollzeitkräfte, der Rest auf 450 Euro-Basis. „Wir sind eigentlich gut aufgestellt“, meint der Dorfener. Doch Corona habe die Szene verändert: „Es ist seither schwieriger geworden, denn etliche ehemaligen Mitarbeiter sind aus der Gastronomie raus und in andere Jobs rein.“ Wer beispielsweise beim Discounter arbeitet, habe bessere Arbeitszeiten, brauche zudem längst nicht so viel Fingerspitzengefühl wie im Service. Einfacher haben es da Familienbetriebe, etwa das Gasthaus Rauch in Grucking, hier gibt es keine Fluktuation.

Für Personaldienstleister Tobias Schaller, verantwortlich für die Firma Schöpf Bankettservice am Flughafen München, muss sich generell die Situation im Gaststättengewerbe ändern. „Das Hauptproblem ist der demografische Wandel. Es gibt keinen Nachwuchs mehr. Wir haben zu lange Dumpinglöhne gezahlt“, meint der Dorfener Eventmanager.

Ein Wandel in der Branche sei bitter nötig: „Servicejobs sind stressig, man hat es mit Menschen und Lebensmitteln zu tun. Außerdem arbeiten die Mitarbeiter zu Zeiten, wo andere Feierabend haben und in den Biergarten gehen – das muss auch monetär honoriert werden.“ Aber die Gäste sollten ebenfalls umdenken: „Gute Qualität hat ihren Preis, das gilt beim Essen, aber auch beim Service.“