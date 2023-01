Mehr Arbeitslose im Dezember, aber Quote weiterhin bei 1,9 Prozent

Von: Veronika Macht

Im Landkreis Erding ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember leicht gestiegen – um 30 auf 1622 Personen. Auf die Quote hatte dies jedoch keinen Einfluss (Symbolbild). © Foto: Jens Kalaene/dpa

Im Landkreis Erding ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember leicht gestiegen – um 30 auf 1622 Personen. Auf die Quote hatte dies jedoch keinen Einfluss.

Erding – Der regionale Arbeitsmarkt präsentierte sich zum Jahresausklang recht stabil. Das teilt die Agentur für Arbeit Freising mit, zu deren Bezirk die Landkreise Freising, Erding, Dachau und Ebersberg gehören. So waren im Dezember in den vier Landkreisen 8395 Personen arbeitslos gemeldet, 170 mehr als im November. Die Quote stieg damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 auf 2,3 Prozent an.

„Die Zunahme der Arbeitslosigkeit in den letzten Wochen betrifft vor allem Beschäftigte in den stark witterungsabhängigen Außenberufen“, erläutert Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising. „Hier konnten wir im Dezember verstärkt Arbeitslosmeldungen beobachten. Der ganz große Ansturm blieb aber bisher aus. Damit dies möglichst so bleibt, möchte ich an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber appellieren, auch in diesem Winter die Chancen des Saison-Kurzarbeitergeldes zu nutzen und so Entlassungen zu vermeiden.“

Das Saison-Kurzarbeitergeld könne von Betrieben im Bauhauptgewerbe, im Gerüstbauer- und Dachdeckerhandwerk sowie im Garten- und Landschaftsbau in Anspruch genommen werden. „Es hilft den Unternehmen, die schwierige Auftragslage und Arbeitsausfälle in der kalten Jahreszeit zu überstehen, ohne ihren eingearbeiteten und qualifizierten Mitarbeitenden kündigen zu müssen. Damit minimieren Unternehmen auch das Risiko – in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel – ihre bewährten Kräfte im Frühjahr an andere Betriebe zu verlieren“, bekräftigt Windisch.

Nicht nur im ganzen Bezirk, sondern auch im Kreis Erding ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen – um 30 auf 1622 Personen. Auf die Arbeitslosenquote hatte dies jedoch keinen Einfluss: Sie lag, wie schon im Vormonat und auch im Dezember des Vorjahres, bei 1,9 Prozent.

Zum Jahresende meldeten laut der Pressemitteilung die Erdinger Unternehmen dem Arbeitgeber-Service ihrer Agentur für Arbeit 158 neue Stellenangebote, 45 Stellen weniger als im November. Damit waren im Dezember insgesamt 1138 bei der Agentur für Arbeit Erding gemeldete Stellen vakant, insgesamt befanden sich zum Jahresende 6493 Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit Freising.

Betrachtet man das gesamte vergangene Jahr 2022, so waren im Durchschnitt 1704 Männer und Frauen aus dem Landkreis Erding arbeitslos gemeldet (2021: 2059 Personen, 2020: 2082 Personen, 2019: 1494 Personen). Es errechnete sich laut Pressemitteilung eine jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote von 2,0 Prozent (2021: 2,4 Prozent, 2020: 2,5 Prozent, 2019: 1,8 Prozent).

Im Jahresverlauf meldeten die Unternehmen der Agentur für Arbeit insgesamt 2459 im Landkreis Erding neu zu besetzende Arbeitsstellen. Jahresdurchschnittlich befanden sich 1104 Arbeitsangebote im Stellenpool der Arbeitsagentur (2021: 814 Stellen, 2020: 722 Stellen, 2019: 836 Stellen). vam