Die Rückkehr der Wildtiere in den Landkreis Erding

Von: Uta Künkler

Neugierig stellt Meister Lampe seine Löffel auf: Feldhasen sind nach vielen Jahren des Rückgangs wieder häufiger auf Erdinger Flur anzutreffen. © Patrick Pleul/dpa

Die Populationen von Hase, Fasan & Co. im Landkreis Erding steigen wieder an. Dabei spielt auch das Wetter eine Rolle.

Erding – Im Bayerischen Wald und an den Alpen war jüngst die Aufregung groß, als dort wieder sesshafte Wolfsrudel aufgespürt wurden. Soweit ist es im Erdinger Land noch nicht. 1864 ist im Waldgebiet „Zuckermantel“ bei Dorfen wohl das letzte Tier erlegt worden. Seither sind weder Wolf, noch Luchs oder Bär zurückgekehrt. Aber auch die Erdinger Flur wird wieder von mehr Wildtieren bevölkert. Nach vielen Jahren des stetigen Rückgangs verzeichnen Tierschützer eine zaghafte Wende.

Ob Hase, Fasan oder Rebhuhn: „Diese Niederwildarten zeigen sich seit zwei Jahren in manchen Bereichen wieder stärker“, sagt Thomas Schreder, Biologe und Vorsitzender des Kreisjagdverbands. Allerdings treffe das nicht auf alle Gebiete zu, betont er. Schließlich sei der Landkreis Erding vom Holzland bis zum Moos landschaftlich absolut nicht homogen. Aber Schreder spricht von einem „Silberstreif am Horizont“. Nachdem Feldhase und Fasan seit 15 Jahren im Erdinger Land immer seltener anzutreffen waren, scheine „die sich immer weiter nach unten drehende Spirale endlich durchbrochen“ zu sein.

Ähnliches sei auch bei kleineren Tierarten zu beobachten, ergänzt Uschi Schmidt-Hoensdorf, Vorsitzende der Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz. Einige Käferarten, Mücken, Schnucken und Larven hätten sich ausgebreitet.

Veränderungen hat sie auch bei den Vögeln beobachtet: „Es ist relativ neu, dass zum Beispiel der Wiedehopf und der Mittelspecht bei uns durchziehen“, sagt Schmidt-Hoensdorf. Und auch die Störche hätten sich „wahnsinnig vermehrt“ – begünstigt vermutlich auch durch die großen Populationen an Beutetieren. Vögel fänden aber nicht nur in der Natur, sondern auch auf den Mülldeponien des Menschen ein Dorado vor, sagt Schmidt-Hoensdorf. „Da liegt reines Proteinfutter einfach so zugänglich in der Landschaft rum. Das fressen auch Krähen.“

Weitere Gründe für die Rückkehr der Wildtiere seien vermutlich in der veränderten Landwirtschaft zu finden, meint Schreder und führt Winterbegrünung, Wildäcker oder Heckenpflanzungen an. Auch das Wetter leiste wohl seinen Beitrag. „Die Temperaturen waren dieses und letztes Jahr vor allem im späten Frühjahr sehr mild. In anderen Jahren haben Wasser und Kälte um Pfingsten herum zum Beispiel vom Fasan ganze Bruten vernichtet“, erklärt Schreder.

Freilich stellen Klimawandel und Trockenheit für manche Arten eine Herausforderung dar, räumt Sabine Lanzner, Kreisgeschäftsführerin des Bund Naturschutz (BN), ein. Im Allgemeinen ließe sich aber sagen: „Wenn Nahrung und Beute da sind, dann kommen die meisten Tiere auch mit Hitze aus“, sagt Lanzner, „die Natur findet immer einen Weg.“

Nicht jede Zunahme an Wildtieren begrüßt der Mensch mit Freude. Beispiel Krähen: Deren immer stärker wachsende Populationen haben etwa am Erdinger Stadtpark oder in Dorfen jüngst immer wieder für Unfrieden gesorgt. Ebenso nicht nur Wohlgefallen bereitet der Biber. Dieser verursache Probleme für die Landwirtschaft, „wenn mühsam trocken gelegte Wiesen nicht wieder feucht werden sollen“, erklärt Lanzner. Aber: „Wir müssen lernen, damit anders umzugehen“, fordert sie. Eine große Hilfe böten die Biberberater, die nun flächendeckend installiert werden.

Ohnehin müssten wir Menschen das Zusammenleben mit den oft nach vielen Jahren wieder stärker zunehmenden Wildtieren wieder neu erlernen, betont Lanzner. Denn auf den Biber folge vermutlich bald der etwas scheuere Otter. Und auch die Wildkatze sei hier „irgendwann zu erwarten“, stellt sie in Aussicht. Der Sollacher Forst rund um Isen etwa wäre als Habitat für die Wildkatze prädestiniert.

Ein erstes Umdenken sei bereits zu spüren, freut sich Lanzner: „Die Leute gehen wachsam durch die Natur und zum Beispiel Wespennester werden nicht mehr nur als Bedrohung angesehen.“