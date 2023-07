Landkreis Erding: Ein Ordner Rückenwind

2610 Unterschriften für Förderung der Schulsozialarbeit an Gymnasien

Von Mayls Majurani schließen

Die drei Gymnasien im Landkreis Erding kämpfen für eine staatliche Förderung der Schulsozialarbeit. Dafür übergaben sie 2610 Unterschriften an Ministerin UIrike Scharf.

Erding – „Ich werde diesen Ordner bei den Haushaltsverhandlungen auf den Tisch hauen“, versprach Sozialministerin Ulrike Scharf am Freitag im Anne-Frank-Gymnasium (AFG) Erding. In der Hand hielt sie diesen dicken Ordner, den es seit dem 19. Juni gibt und in dem Unterschriften gesammelt werden, die die Staatsregierung auffordern, die Schulsozialarbeit an Gymnasien zu fördern (wir berichteten). Scharf: „Ihr habt mich voll auf eurer Seite. Der Ordner gibt mir guten Rückenwind.“

Gestartet hatten die Unterschriftenaktion die zwei Gymnasien in Erding und das Gymnasium Dorfen, deren Elternbeiräte und Schülervertretungen. Gestern, am letzten Schultag, übergab AFG-Schülersprecherin Paulina Eichner den Ordner mit 2610 Unterschriften.

Unterschrieben hat offenbar jeder, der die Möglichkeit hatte. „Wenn wir eine Veranstaltung hatten, zu der 100 Eltern kamen, gab’s danach 100 Unterschriften auf der Liste“, erzählte Ralf Wawerla, Vorsitzender des Elternbeirats am AFG. An Grund-, Mittel- und Realschulen sei die Jugendsozialarbeit geregelt und staatlich finanziert. Gymnasien müssten dieses Budget durch weitere Förderprogramme vom Landkreis oder durch Spenden und Sponsoren decken. „Das kann nicht sein. So entstehen Differenzen zwischen verschiedenen Gymnasien in Bayern“, sagte Wawerla. „Dieses Problem können nicht Eltern lösen.“

Wie wichtig das Thema ist, unterstrich AFG-Leiterin Regine Hofmann: „Ich komme aus zwei Schulen, die für die Schulsozialarbeit Vollzeitstellen hatten.“ Das brauche es an allen Gymnasien. Schließlich hätten Gymnasiasten die gleichen Probleme wie die Kinder und Jugendlichen an anderen Schularten.

Sozialministerin Scharf stimmte dem Gesagten voll zu und dankte für die Unterschriften: „Mit so einem Ordner kann ich die Leute natürlich viel leichter überzeugen. Vielleicht kommen ja noch ein paar Ordner dazu. So lässt sich besser argumentieren.“ Scharf betonte zwar, dass die Jugendsozialarbeit an Schulen eigentlich Sache der Jugendämter und somit der Landkreise sei. Doch seit 2018 werde bereits vom Freistaat geplant, auch Gymnasien einheitlich zu fördern. Im Herbst wird der Haushalt für 2024 und 2025 verhandelt. Dann will Scharf auch genug Geld für die Erweiterung der Schulsozialarbeit rausholen: „Die Stellen und Mittel sind schon angemeldet“, sagte sie.

Für die Sozialministerin beginnt nun also die harte Arbeit. Die Elternbeiräte können nach 40 Tagen des Unterschriftensammelns durchschnaufen und abwarten. Und die Schüler haben erst mal Ferien.