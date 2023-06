Eine Vogelschar gegen den Zünsler

Von: Alexandra Anderka

Teilen

Die Übeltäter hat Patricia Bigalk aus Langengeisling auf ihrem 1,60 Meter großen Buchsbaum zu Hauf entdeckt – und in einer Schale eingesammelt. © lilpic

Aktuell breitet sich wieder eine neue Generation der Buchsbaumzünsler im Landkreis aus. Experten geben Tipps, wie man ihnen Herr wird und welche Alternativen sich für die beliebte Staude anbieten.

Landkreis – Er ist wieder da, andere sagen, er war nie weg: der Buchsbaumzünsler. Seit rund fünf Jahren macht er den Hobby- und Staudengärtnern das Leben schwer.

Im Landkreis Erding sei der Buchsbaumzünsler mittlerweile fast flächendeckend zu finden, informiert das Landratsamt auf seiner Homepage. Momentan breitet sich die zweite Generation Raupen aus. Die jungen Schmetterlingsraupen verursachen Schabefraß, die älteren Raupen fressen die Triebe ab bis hin zum Kahlfraß. Schließlich wird auch noch die grüne Rinde der Zweige bis auf das Holz herunter gefressen. Alle Pflanzenteile über diesen Fraßstellen sterben ab.

Auch Brigitte Murla, Vorsitzende des Kreisvereins für Gartenbau- und Landespflege, hat den Schädling in ihrem Garten entdeckt. „Meine Alternative gegen den Zünsler sind Meisen, Amseln und Spatzen. In meinem Garten fühlen sich viele Vögel wohl und die haben in den letzten Jahren den Zünsler auf ihre Speisekarte gesetzt“, freut sich die Fachfrau. Allerdings werde der natürliche Feind der neuen Generation des Zünslers nicht mehr ganz Herr, „da die Vögel, wenn sie keine Jungen mehr füttern müssen, auch nicht mehr so viel Nahrung brauchen.“ Gerade diese Generation richte aber den großen Schaden an.

Nachdem Murla vor Jahren noch Neemöl gegen den Zünsler eingesetzt und anfangs auch zwei Mal mit einem Insektizid gespritzt hat, gibt sie nun auf. Denn auch das Abspülen mit einem Schlauch oder Schütteln des Strauches „hilft fast gar nichts. Man muss das einfach aushalten, dass er ein Jahr nicht so schön ist, denn der Buchs regeneriert sehr schnell“, weiß die Jettenstettenerin. Ein Rückschnitt der abgefressenen Triebe regt den Buchs zum buschigen Wachstum an. Ihr Tipp: Den Buchs nicht im August, sondern im März zu schneiden, denn so erwische man die verpuppten Larven.

„Der Buchsbaumzünsler geht gerade wieder richtig durch die Decke“, ist die Beobachtung von Claudia Warneke, Staudenmeisterin bei der Gärtnerei Strohmair und Hirsch in Erding. Sie registriert eine verstärkte Nachfrage nach Spritzmitteln. Ihre Kunden fallen gerade aus allen Wolken und seien entsetzt über den Fraß. Warneke vermutet, dass das kalte Frühjahr dem Zünsler in die Hände gespielt hat. „Im März und April, wo man sonst im Garten alles kontrolliert, lag man heuer im warmen Wohnzimmer auf dem Sofa und hat den Garten nur aus der Ferne betrachtet, da hatte der Zünsler ein leichtes Spiel, sich zu vermehren.“

Warneke rät dringend, tätig zu werden. Algenkalk, der offiziell als Düngemittel eingesetzt wird, soll eine schützende Wirkung gegen die Raupen haben. Der Algenkalk wird direkt auf den Buchs gestreut, vom Regen eingewaschen und legt sich als Schicht um Triebe und Zweige. Von Kalk als Bekämpfungsmittel hält Warneke allerdings nicht viel: „Der bedeckt die Blätter und verhindert so die Photosynthese.“ Sie rät zu Spritzmitteln wie Xentari, damit lasse sich der Schädling bekämpfen.

Diese Erfahrung hat auch Hobbygärtnern Patricia Bigalk aus Langengeisling gemacht. „Ganz wild“ sei der Befall ihres 1,60 Meter großen Buchsbaums gewesen. „Als wir den Zünsler entdeckt haben, hatte er schon großen Schaden angerichtet.“ Bigalik hat eine Mischung aus Essigreiniger, Salz und Kalk eingesetzt und den Baum mit scharfer Brause abgespritzt – alles ohne Wirkung. „Letztlich sind wir doch beim teuren Zünsler-Spritzmittel gelandet und das hat nach dreimaliger Anwendung geholfen“, ist die Hobbygärtnerin erleichtert.

Der Bauhof der Stadt Erding hat sich entschlossen, keine chemischen Mittel mehr einzusetzen. Deshalb gibt es im städtischen Gebiet laut Stadtgärtner Richard Huber auch fast keinen Buchs mehr. „Im Friedhof haben wir die zerfressen Stauden gegen den hitzeresistenten, pflegeleichten Salbei, der noch dazu schön blüht, ausgetauscht“, sagt der Fachmann. Lediglich im Garten des Stahlmuseums gebe es noch ein paar Sträucher, die nach dem Umbau des Museums aber wohl auch ausgetauscht werden. Unbedingt erhaltenswert findet Huber den Buchs in Bauerngärten: „Da prägt er das Bild.“

Schnell kam Ilex crenata, die Japanstechpalme als Alternative ins Spiel, sagt Murla. Äußerlich dem Buchs sehr ähnlich, langsam wachsend, winterhart, hohe Standortamplitude – sie gedeiht in voller Sonne ebenso wie im Schatten –, dicht verzweigt und damit gut zu Kugeln formbar. Was anfangs perfekt schien, erwies sich aber letztlich als müder Ersatz, denn diese Art der Stechpalme braucht sauren Boden. „Was es in Japan und auch in norddeutschen Landstrichen zur Genüge gibt, können wir hier in Bayern nur mithilfe einiger Säcke Rhododendronerde oder Torfbeimischung bieten.“ Da man Torf vermeiden sollte, ist diese Alternative für Murla aus dem Spiel.

Eine wahre Alternative können laut der Expertin schwach wachsende Eiben sein. „Ich habe im Garten die Sorten ,Renkes Kleiner Grüner’ und ,Lescow’. Immerhin ist die Eibe heimisch und allen, die jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und rufen: ,Aber die Eibe ist doch giftig’, möchte ich fragen: ,Ja und was ist dann der Buchs?’“

Warneke und Huber nennen noch die Rhododendron-Art Bloombux. Eine immergrüne Staude, die im Frühjahr schön blüht, allerdings gilt auch hier: „Keine Staude ist so duldsam wie der Buchs. Die meisten Pflanzen brauchen mehr Wasser, einen anderen Boden oder Dünger“, weiß Warneke.