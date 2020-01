Gefahr gebannt: Seit Oktober keine Krätze-Fälle in Pflegeheimen im Landkreis

Bundesweit nimmt die Zahl der Krätze-Fälle wieder zu. Im Landkreis haben Gesundheitsbehörden und Ärzte die ansteckende Hautkrankheit vorerst in den Griff bekommen.

Erding – Bundesweit nimmt die Zahl der Krätzefälle wieder zu. Das belegt eine Auswertung der abgegebenen Medikamente. Im Landkreis haben Gesundheitsbehörden und Ärzte das Problem mit der ansteckenden Hautkrankheit vorerst in den Griff bekommen. Dies berichtet Landrat Martin Bayerstorfer.

2018 hatte die von der Krätzmilbe verursachte Erkrankung, die mit starkem Juckreiz einhergeht, für Aufregung im östlichen Landkreis gesorgt. In vier Einrichtungen war die Krätze gehäuft aufgetreten. Bayerstorfer erinnert daran, dass ein betroffenes Klinikum und eine Kindertagesstätte die Krätze „durch frühzeitiges, konsequentes Eingreifen sehr schnell abwehren konnten“. In zwei Pflegeeinrichtungen hatte sich die Bekämpfung schwieriger gestaltet. „Erst durch intensive Anstrengungen und umfangreiche Behandlungs- und Schutzmaßnahmen in diesen beiden Häusern konnte die Infektionskette unterbrochen werden.“

Keine neuen Fälle seit Oktober

Erfreut teilte Bayerstorfer mit: „Seit Oktober vergangene Jahres hat es in Gemeinschafts- und Pflegeeinrichtungen keine neuen Fälle von Krätze mehr gegeben.“

Doch Gesundheitsamt und Ärzte müssen weiter auf der Hut sein. Denn in ganz Deutschland steigt nach Angaben von Behördensprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer die Zahl der Krätzefälle. Eine Analyse der Krankenkasse Barmer zeigt nach Angaben der Sprecherin, dass zwischen 2016 und 2017 die Verschreibungen der wichtigsten Krätze-Medikamente um 60 Prozent gestiegen seien, in einigen Regionen sogar um 127 Prozent. In der Regel werden Salben angewendet. Allerdings ist erwiesen, dass die Krätze in Wellen auftritt. Die letzte wurde hierzulande in den 90er Jahren beobachtet. Damals mussten zahlreiche Infizierte in Krankenhäusern behandelt werden.

