Landkreis Erding: Mehr als 500 Kilo Müll pro Einwohner

Von: Hans Moritz

Erding trennt: Das häusliche Entsorgungskonzept besteht aus Gelben Säcken, Restmüll-, Bio- und Papiertonne. Hinzu kommen die Wertstoffhöfe. Höhere Gebühren in Nachbarlandkreisen Neues Löschsystem für Akku-Brände © Hans Moritz

Der Wertstoff-Anteil vom Müll der Haushalte im Landkreis Erding liegt bei knapp 70 Prozent. Landrat Martin Bayerstorfer warnte bei der Jahrespressekonferenz vor Brandgefahr durch alte Akkus.

Erding – Oft ist die Rede von einer Wegwerfgesellschaft, in der wir leben. Wie die im Erdinger Land zahlenmäßig aussieht, zeigt eine Bilanz der Abfallwirtschaft des Landkreises, die für die ersten elf Monate 2021 vorgelegt wurde. Die Zahlen für 2022 dürften vergleichbar sein.

Von Januar bis November wurde ein Müllberg von über 76 000 Tonnen aufgetürmt. Im Schnitt produzierte jeder Einwohner 540 Kilogramm Abfall. Allerdings handelt es sich beim Großteil um wiederverwertbare Wertstoffe – 51 000 Tonnen waren es in Summe, 370 Kilogramm pro Kopf. Beim Restmüll waren es knapp 24 000 Tonnen, 170 Kilo je Einwohner.

Diese Mengen landeten in knapp 40 000 Restmüll-, 36 000 Biomüll- und 27 000 Papiertonnen – oder auf den 120 Containerplätzen beziehungsweise einem der 30 Wertstoffhöfe, die im Sommer auf 270 Öffnungsstunden pro Woche kamen. 2023 wird der 31. Recyclinghof eröffnet – in Langenpreising.

In der Jahrespressekonferenz stellte Landrat Martin Bayerstorfer seinen Bürgern ein gutes Zeugnis aus: „Im Landkreis Erding ist der Wertstoffanteil im Restmüll eher gering. Die Einführung der Biotonne vor rund 30 Jahren und das gut angenommene Recyclinghof-System mit vielen kostenlosen Fraktionen schöpft den größten Teil der Wertstoffe ab und führt diese in den Ressourcenkreislauf zurück.“

Dennoch mussten zu Beginn 2022 die Müllgebühren erhöht werden, das erste Mal seit 2011 und nach zwei Senkungen. Geschuldet war dies nach den Worten Bayerstorfers einerseits gestiegenen Kosten für Logistik, Personal sowie bei der Verwertung, andererseits gesunkenen Erlösen beim Wertstoff-Recycling. „2023 wird es keine Erhöhung geben“, versprach der Landrat.

Für die Verbraucher heißt das seit einem Jahr: Die 60-Liter-Tonne für eine bis drei Personen kostet 144 Euro pro Jahr, die 80-Liter-Tonne (4 Pers.) 165,60 Euro, die 120 Liter-Tonne (5-6 Pers.) 208,80 Euro, die 240 und die 1100-Liter-Tonne für Mehrfamilienhäuser 381,60 beziehungsweise 1766,40 Euro.

Bayerstorfer betonte in diesem Zusammenhang: „Im Vergleich mit den umliegenden Landkreisen hat der Landkreis Erding weiterhin die günstigsten Gebühren – bei vollem Umfang an Serviceleistungen.“ Im Mittel lägen diese rund 15 Prozent unter denen des Umlandes.

Zur Abfallwirtschaft gehören zudem die mobile Problemmüllsammlung, die (teils kostenlose) Sperrmüllanlieferung, der Häcksler für Gartenabfälle, die Beratung und die Abfall-App. Die ist laut Landrat aktuell auf 44 500 Mobiltelefonen installiert und wird zirka 110 000 Mal pro Monat abgerufen, um etwa zu erfahren, wann welche Tonne geleert wird.

Einen Beitrag zur Müllvermeidung leistet der auf der Homepage www.landkreis-erding.de erreichbare Verschenkmarkt, auf dem seit 2020 rund 2500 Gegenstände eingestellt wurden.

Die Schattenseiten der wachsenden Elektrifizierung bekommt die Abfallwirtschaft zu spüren. Bayerstorfer berichtete, dass es wegen der nicht fachgerechten Entsorgung von Lithium-Akkus immer öfter zu Bränden in Entsorgungsanlagen komme, darunter vor einem Jahr an der Müllumladestation in Isen, die daraufhin mehrere Tage außer Betrieb genommen werden musste. Vor allem beschädigte Akkus stellten eine Gefahr dar.

Er appellierte an die Bürger, diese weder in den Gelben Sack noch in die Restmülltonne zu werfen, sondern sie dem Handel zurückzugeben oder zu den Wertstoffhöfen zu bringen.

Lithium-Batterien mit mehr als 500 Gramm werden nur noch an den Recyclinghöfen in Dorfen (Gewerbering), Erding (Rennweg), Hörlkofen, Taufkirchen und Wartenberg sowie an der Deponie Isen angenommen. Die Pole sollten aus Sicherheitsgründen abgeklebt werden. E-Bike-Akkus und andere große Lithium-Batterien bis 30 Kilogramm können nur in Isen entsorgt werden – gegen Gebühr. Kleine Batterien und Akkus gehören ebenfalls nicht in den Hausmüll, sie können an den Wertstoffhöfen entsorgt oder im Handel zurückgegeben werden.

Auch die Feuerwehren haben auf die Elektrobrände reagiert: Dazu wurde Mitte 2022 ein Akkubrand-Löschsystem beschafft, das bei der Feuerwehr Oberding stationiert ist. Es soll vor allem bei Bränden von E-Autos wie zuletzt auf der A 94 bei Lengdorf zum Einsatz kommen. Die Herausforderung dabei: Die Brände flammen immer wieder neu auf.

Weitere Infos

zur Entsorgung gibt es in der gedruckten Abfall-Fibel des Landkreises, im Internet auf www.landkreis-erding.de/abfallwirtschaft/abfall-abc, per Mail an abfall@lra-ed.de oder unter Tel. (0 81 22) 58 13 17.

