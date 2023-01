Der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab

Von: Hans Moritz

Teilen

Mit mehr als 2200 Flüchtlingen ist im Landkreis Erding ein neuer Rekordstand erreicht. (Symbolbild) © Felix Schlikis/imago

Mit mehr als 2200 Flüchtlingen ist im Landkreis Erding ein neuer Rekordstand erreicht.

Erding – Im Landkreis Erding lebten zum Jahresende mehr als 2200 Geflüchtete, so viele wie noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Selbst während des großen Flüchtlingsstroms 2015/16 wurde diese Zahl nur zu zwei Dritteln erreicht. Der Höchststand waren damals am 1. April 2016 1405 Schutzsuchende. Und: Pro Woche kommen etwa 30 neue Asylsuchende in Erding an. Diese Zahlen nannte Landrat Martin Bayerstorfer in der Jahrespressekonferenz. Er erklärte: „Ein Ende nicht in Sicht.“ Was ihn wundert: „In der Bevölkerung wird das gar nicht so wahrgenommen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Prägten ab Ende Februar vor allem Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine das Bild, kommen die mittlerweile nur noch vereinzelt. Stattdessen gewinnt wie 2015 die Balkanroute wieder an Bedeutung. Vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine hielten sich in Unterkünften des Landkreises 56 Ukrainer auf, mittlerweile sind es 522, davon 215 Frauen, 106 Männer und 201 Kinder. Nach wie vor leben hunderte Ukrainer in privaten Unterkünften. „Gerade über einen so langen Zeitraum nötigt mir das Respekt vor den Vermietern ab“, zeigte sich Bayerstorfer beeindruckt.

Am 1. Januar des vergangenen Jahres handelte es sich nach Daten der Erdinger Ausländerbehörde nur bei sechs Prozent um Ukrainer, zum Jahresende betrug deren Anteil 31 Prozent, also fast ein Drittel. So sieht es bei den anderen Hauptfluchtnationen aus: Afghanistan: 24 Prozent zu Jahresbeginn/19 Prozent am Jahresende, Nigeria: 31/16 %, Türkei: 0/6 %, Jemen: 2/4 % sowie andere Nationen: 37/24 %.

Ebenso (wieder) stark gestiegen ist im Jahresverlauf die Zahl der Flüchtlingsunterkünfte, von 73 auf 156. Zum Vergleich: In der Spitze der ersten Welle waren es am 1. Mai 2016 109 Quartiere. Hinzu kommen die beiden Gemeinschaftsunterkünfte der Regierung von Oberbayern in Oberding und Dorfen. Zu Jahresbeginn waren in diesen 921 Geflüchtete untergebracht, mittlerweile sind es 1688. Die Zahl der Fehlbeleger, also anerkannte Asylbewerber, die selbst keine Wohnung finden, stieg von 211 auf 621. Auffällig ist: Die Männer sind deutlich in der Überzahl. Zudem sind der Behörde derzeit 565 Flüchtlingskinder bekannt, fast 200 mehr als Anfang 2022.

Mehr denn je steht der Landkreis nach den Worten Bayerstorfers vor dem Problem, genügend Unterkünfte zu finden. „Wir nehmen eigentlich alles, was uns angeboten wird“, betont er, der froh ist, „dass es baurechtlich so gut wie keine Hürden mehr gibt“. Deswegen sei man auch dabei, wieder Container zu bestellen. „Einige Gemeinden können uns keine Gebäude anbieten, aber erschlossene Grundstücke, um Module aufzustellen“, sagt der Landrat. Ein Beispiel dafür ist Neuching, das noch nie Geflüchtete beherbergt hat und nun im Gewerbegebiet Lüßwiesen einen Containerstandplatz bereitstellt (wir berichteten).

Bei den Anmietungen macht Bayerstorfer eine Einschränkung: „Wir können nur abgeschlossene Wohnungen nehmen, nicht aber Teilbereiche von genutzten Wohnungen.“ Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann, wendet sich an Lisa Kölbl vom Fachbereich Asyl unter Tel. (0 81 22) 58 10 26.

Ukraine-Geflüchtete nehmen nach wie vor eine Sonderrolle ein. Bis Ende Mai erhielten sie Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ende August kamen neu Eingereiste in die Zuständigkeit des Sozialgesetzbuchs – und damit in die des Jobcenters Aruso. „Es war dank der guten Zusammenarbeit mit Jobcenter und Sozialamt ein nahtloser Übergang“, bilanziert der Landrat. Ukrainer sind auch sofort berechtigt, Arbeit aufzunehmen.

Flüchtlinge & Gemeinden So viele Geflüchtete leben derzeit in den Gemeinden des Landkreises Erding: Erding: 435

Taufkirchen: 317

Dorfen: 305

Oberding: 98

Wartenberg: 71

Moosinning: 63

Forstern: 48

Fraunberg: 41

Wörth: 39

Lengdorf: 32

Inning: 30

Eitting: 28

Finsing: 23

Hohenpolding: 23

St. Wolfgang: 22

Isen: 20

Pastetten: 19

Berglern: 16

Walpertskirchen: 13

Langenpreising: 12

Buch am Buchrain: 12

Steinkirchen: 11

Ottenhofen: 10

Neuching: 0

Kirchberg: 0

Bockhorn: 0