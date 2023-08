Landkreis Erding: Saisonbedingt mehr Arbeitslose

Quote liegt bei 2,2 Prozent, 713 Lehrstellen im Pool

Die Agentur für Arbeit in Erding meldet für Juli 1862 Jobsuchende. Saisonbedingt stiegt die Quote auf 2,2 Prozent an. Das ist bundesweit immer noch einer der niedrigsten Werte.

Erding – Auf dem Arbeitsmarkt macht sich die beginnende Sommerpause bemerkbar: Die Agentur für Arbeit zählte im Juli in den Landkreisen Erding, Dachau, Ebersberg und Freising insge-samt 9061 Arbeitslose. Das sind 346 Personen mehr als im Vormonat. Damit stieg auch die Quote zum ersten Mal in diesem Jahr im Vergleich zum Vormonat leicht an – um 0,1 auf nun 2,4 Prozent. Im Juli 2022 lag sie bei 2,2 Prozent.

Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising, überrascht diese Entwicklung nicht: „Die leicht erhöhte Anzahl an Arbeitslosmeldungen ist vor allem saisonal bedingt. Zum einen registrieren wir die üblichen Kündigungen zum Quartalsende. Zum anderen melden sich nach Beendigung der Ausbildung oder zum Abschluss des Sommersemesters vor allem junge Leute erstmals arbeitslos. Entsprechend steigt die Jugendarbeitslosigkeit im Sommer kurzfristig an.“

So waren im Juli im Agenturbezirk insgesamt 873 unter 25-Jährige arbeitslos gemeldet, das waren 125 junge Männer und Frauen mehr als im Vormonat – ein Anstieg von 16,7 Prozent. Die Quote in dieser Altersgruppe erhöhte sich damit von 1,8 auf 2,1 Prozent. „Erfahrungsgemäß relativiert sich die Zahl der arbeitslosen jungen Men-schen in den kommenden Monaten wieder. Spätestens im Herbst haben viele eine neue berufliche Perspektive“, erklärt Windisch.

Im Landkreis Erding stieg die Zahl der Jobsuchenden im Juli um 76 Personen an. Damit waren zuletzt insgesamt 1862 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Quote stieg um 0,1 auf 2,2 Prozent. Bei den unter 25-Jährigen lag sie ebenfalls bei 2,2 Prozent.

Auf der anderen Seite gingen im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit 186 Meldungen über neu zu besetzende Stellen ein. Insgesamt befanden sich damit zuletzt 1161 Jobangebote im Stellenpool.

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2022 meldeten die Betriebe auch 713 zu besetzende Ausbildungsstellen im Landkreis. 288 Lehrstellen waren im Juli noch vakant. Im selben Zeitraum nahmen 478 Bewerber für Ausbildungsstellen das Beratungsangebot der Agentur wahr. Davon waren im Juli noch 107 auf der Suche nach einer beruflichen oder schulischen Perspektive.