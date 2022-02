Schwanger in der Pandemie: Große Herausforderung für junge Familie - „Sorgen sind andere geworden“

Von: Uta Künkler

Erlebten eine Corona-Schwangerschaft: Ramona und Michael Weber mit Marlene (3) und Baby Luitpold. © Privat

Geburtsvorbereitung online, wenig Austausch, kein Klinikbesuch: Eine junge Familie erzählt, wie es ist, in der Corona-Pandemie schwanger zu sein.

Erding - Wer in der Pandemie schwanger ist, hat die Inzidenz immer genau im Blick, hängt doch von ihr ab, wie die Regeln bei der Geburt sind: Darf der werdende Vater mit zu den Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt? Ist er in der Klinik von Anfang an dabei oder wird er erst hinzugerufen, wenn es in den Kreißsaal geht?

Und wie gestalten sich die Besuchsregeln auf der Wöchnerinnenstation? Sind dort nur frisch gebackene Väter für eine Stunde am Tag erlaubt oder auch Geschwisterkinder?

Schwanger während Corona: Die Sorgen sind andere geworden

„Werdende Eltern haben’s schon schwer momentan“, sagt Sonja Jenke, Hebamme aus Finsing. „Die Frauen brauchen ihre Männer so dringend zur Unterstützung. Und die Männer tun sich eh schwer, in der ersten Zeit eine Bindung zum Kind aufzubauen. Wenn sie weder beim Ultraschall dabei sind noch ausgiebig in den ersten Tagen nach der Geburt, macht es das nicht leichter.“

Ihre Erdinger Kollegin Lena Buschmeier ergänzt: „Die Sorgen der Schwangeren sind andere geworden.“ Allen voran stünden bei den jungen Paaren freilich die Angst vor Corona sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Impfung während Schwangerschaft und Stillzeit.

Corona-Schwangerschaft: Das ganze Drumherum wird heruntergefahren

Auf zwei Schwangerschaften, einmal mit Pandemie und einmal ohne, kann Familie Weber aus Eicherloh zurückblicken. Das Paar hat seine dreijährige Tochter Marlene im Herbst 2021 frühzeitig aus dem Kindergarten genommen und sich sozial sehr stark zurückgezogen, um im letzten Drittel der Schwangerschaft keine Ansteckung mit dem Coronavirus zu riskieren – Ramona Weber hat sich aus Unsicherheit erst nach der Geburt ihres Sohnes impfen lassen. „Das war natürlich nicht ohne, hochschwanger mit einer Dreijährigen abgeschottet daheim“, sagt sie.

Einen Geburtsvorbereitungskurs in Präsenz gab es dieses Mal nicht. Auch hat Ramona Weber noch keinen Platz in einem Online-Rückbildungskurs. Das ganze Drumherum einer Schwangerschaft wurde heruntergefahren, ins Internet verlegt oder gänzlich gestrichen.

„Das ist sehr schade für die Frauen“, sagt Hebamme Jenke. Schließlich ändere sich durch eine Geburt deren ganzes Leben, da sei der Austausch mit anderen in derselben Situation sehr wichtig. Und online sei das etwas ganz anderes. Die Hebammen bemühen sich, andere Plattformen zu bereiten: Die Erdinger Hebamme Buschmeier zum Beispiel hat WhatsApp-Gruppen für „ihre“ werdenden und jungen Eltern eröffnet.

Schwanger in Corona-Pandemie: Papa berichtet - „Ist alles ertragbar, aber schön ist es nicht“

Das schwierigste war für die Webers die Zeit nach der Geburt. Papa Michael durfte Frau und Sohn täglich für eine Stunde in der Klinik besuchen. Aber Töchterchen Marlene musste draußen bleiben.



„Sie ist Schwester geworden und durfte gleich nach dieser Nachricht fünf Tage lang ihre Mama nicht gesehen, das war sehr schlimm für sie“, erzählt Michael Weber. Daran hätte sie noch Wochen nach der Geburt ihres Bruders schwer zu knabbern gehabt. „Das ist alles ertragbar“, sagt der junge Vater. „Aber schön ist es nicht.“

