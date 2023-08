Aktion „Stadtradeln“: 521 Bürger aus dem Landkreis Erding radeln 111.581 Kilometer

Zum Start der Aktion „Stadtradeln“ mussten die Autos warten, als OB Max Gotz, Landrat Martin Bayerstorfer und Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl (v. l.) vor dem Rathaus in die Pedale traten.

Mehr als 18.000 Kilo CO2 eingespart

Von Veronika Macht schließen

Mehr als 18.000 Kilo CO2 haben die Bürger eingespart, die beim „Stadtradeln“ heuer insgesamt 111.581 Kilometer zurückgelegt haben.

Erding - Zum zweiten Mal haben der Landkreis mit den Kommunen Erding, Forstern, Lengdorf, Moosinning, Taufkirchen und Isen an der Aktion „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses teilgenommen. 21 Tage lang haben Landkreisbürger im Juni und Juli Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt. Jetzt liegt die Auswertung vor.

Beteiligt hatten sich einer Pressemitteilung zufolge landkreisweit 521 Radler in 52 Teams. Mit weitem Abstand hat sich das Team des Korbinian-Aigner-Gymnasiums mit 11.742 Kilometern auf die Siegerposition geradelt, gefolgt von der Dr.-Herbert-Weinberger-Schule Erding (9635 km) und dem Offenen Team Forstern (5646 km). Insgesamt haben alle Radler 111.581 Kilometer zurückgelegt und somit 18.076 Kilo CO2 eingespart. Dadurch würden Umwelt, Klima und Bürger in den Kommunen profitieren, die mit weniger Verkehr, Abgasen und Lärm belastet wurden. Landrat Martin Bayerstorfer ist überzeugt, „dass viele auch weiterhin auf das Fahrrad als Fortbewegungsmittel setzen werden“. Dazu habe man die Erarbeitung eines Radwegekonzepts für den Landkreis auf den Weg gebracht, um das Fahrrad als Verkehrsmittel auch für längere Wegstrecken noch mehr in den Fokus zu rücken. Unter allen Teilnehmern verlost das Landratsamt Sachpreise. Die Gewinner werden informiert.