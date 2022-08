Bauern mahnen zur Vorsicht auf den Straßen: Maisernte steht bevor

Von: Bernd Heinzinger

Noch steht der Mais. In der Erntezeit vor Gefahren durch Überholen, hohe Geschwindigkeiten und Ablenkung warnten (v. l.) Christian Satzl (Berufsgenossenschaft), Florian Maier (stellv. Ortsobmann Oberding), Karl-Heinz Lauffen (PI Erding), Bernhard Hartl (stellv. Kreisobmann), Jakob Maier (Kreisobmann) und Martin Haindl (Maschinenring). © Bernd Heinzinger

In den nächsten Wochen sind vermehrt große Landmaschinen auf der Straße anzutreffen: Bauernverband und Polizei werben für Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer während der Maisernte.

Niederding – In den kommenden vier Wochen befinden sich auch auf den Straßen im Erdinger Landkreis vermehrt Mähdrescher, denn die Ernte steht an. Im Vorlauf versuchen Bauernverband, Maschinenring und Polizei für eine gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr zu werben.

Auf der einen Seite appellieren sie an die Verantwortung der Landwirte: Natürlich dürfe der Bauer mit seinem 3,50 Meter breiten 40-Tonner nicht zu schnell fahren, betonte Kreisobmann Jakob Maier: „Wir müssen immer auf die Sicherheit achten.“ Auf der anderen Seite wünschen sie sich aber auch Rücksichtnahme der anderen: „Allerdings müssten die Autofahrer auch auf uns schauen“, sagte Maier. Bernhard Hartl, der stellvertretende Kreisobmann, wünschte sich: „Da braucht es mehr Akzeptanz. Jeder von uns kann sicher eine Geschichte erzählen, bei der es brenzlig wurde.“

Gerade das Überholen in unübersichtlichen Situationen birgt großes Gefahrenpotenzial. Karl-Heinz Lauffen von der Polizeiinspektion Dorfen mahnte: „Häufig starten Autofahrer in der letzten Minute. Geduld ist aber das Wichtigste.“ Beim Überholen eines so großen Fahrzeuges sei schnell ein anderes Auto übersehen. Alle appellieren an die Vernunft der Autofahrer, schließlich handle es sich bei der Maisernte um eine wichtige Tätigkeit, die lediglich vier Wochen dauert.

Um die Probleme auf den Straßen zu beseitigen, wären die Landwirte alles andere als untätig, fügte Hartl an. Die Verschmutzung der Fahrbahnen würde durch Kehrmaschinen immer weniger, außerdem versuche man, die Hauptverkehrswege möglichst zu meiden.

Trotzdem müsse man sich auch an die eigene Nase fassen, betonte Christian Satzl, Sicherheitsberater der Berufsgenossenschaft. Bereits 16-Jährige dürften mit den 40-Tonnen-Maschinen fahren: „Da fehlt häufig noch die Erfahrung, und sie sind immer wieder mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs.“ Um auch die „jungen Wilden“ zu unterweisen und sensibilisieren, gibt es am Dienstag, 23. August, um 19 Uhr im Gasthaus Groll in Hofstarring eine Veranstaltung der Berufsgenossenschaft mit dem Thema „Sicherheit bei der Maisernte“, wirbt Satzl. Weil viele tödliche Unfälle in der Vergangenheit beim Rückwärtsfahren passieren, ist bei der Veranstaltung diesbezüglich auch ein Praxisteil dabei.

Für eine Verbesserung könnten in diesen Situationen auch Rückfahrkameras mit Personenerkennung sorgen. Satzl: „Leider sind diese bei uns noch nicht weit verbreitet.“ Eine andere Problematik nannte Karl-Heinz Lauffen – das Handy: „Die Fahrer der großen Maschinen sind ein Querschnitt der Bevölkerung und gerade bei jungen Leuten spielt das Handy eine große Rolle.“

Beim Fahren eines Pkw sei die Ablenkung durch das Smartphone bereits fatal, bei einer übergroßen Maschine aber noch viel gefährlicher: „Hier müssen wir einwirken“, forderte Lauffen. Freisprecheinrichtungen gibt es zwar vermehrt, aber das helfe beim unnötigen Blick auf eine Whatsapp-Nachricht nichts.

Aber bei weitem am häufigsten für gefährliche Unfälle sorgten unangepasste Geschwindigkeiten, erklärte Lauffen nachdrücklich. Rücksichtnahme seitens der Autofahrer und auch der Landwirte sei dabei die beste Lösung, damit es in den kommenden Wochen während der Maisernte keine oder zumindest möglichst wenige Unfälle mit Autos und den großen Erntemaschinen gibt.

