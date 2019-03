„Wir sollten so wenig Patienten wie möglich verlieren“

Erding – Mit seiner Ankündigung einer möglichen Kooperation zwischen dem Klinikum Erding und der Airport-Klinik am Flughafen hat der CSU-Kreisvorsitzende Landrat Martin Bayerstorfer für Aufsehen gesorgt. Bislang war das Verhältnis eher unterkühlt (wir berichteten).

Im Gespräch mit unserer Zeitung betonte Bayerstorfer erneut, dass noch nichts entschieden sei und beide Seiten ganz am Anfang stünden. Er gab auch zu, dass es in seinem eigenen Haus Widerstand von Chefärzten gebe. Er hält indes mehrerlei Formen von Zusammenarbeit im Bereich der stationären Behandlung für möglich – und sinnvoll.

Beispielweise könnten sich beide Seiten gegenseitig empfehlen beziehungsweise Patienten überweisen. Eine zweite Möglichkeit wäre. dass Patienten am Flughafen operiert werden und zur Nachsorge nach Erding kommen. Nicht zuletzt hält es der Kreischef für denkbar, dass Ärzte vom Flughafen in Erding wie Beleger operieren.

Beide Seiten eine das Ziel, ihre Häuser möglichst gut auszulasten. „Wir sollten so wenig Patienten wie möglich an Häuser außerhalb der Region verlieren. Das verbindet uns“, so Bayerstorfer.

Zum Widerstand im eigenen Haus sagte er, dass es Bedenken gebe, dass Patienten an den Moos-Airport abwandern könnten. Zudem seien die OP-Kapazitäten am Erdinger Klinikum schon heute begrenzt. „Das ist ein weiteres Argument, dass wir in diesem Bereich investieren müssen“, so der Landrat in Anspielung auf Pläne, den OP-Trakt zu erweitern und einen Hybrid-Operationssaal zu bauen.

Die Airport-Klinik behandelt erster Linie elektive Patienten, also Menschen, die sich für einen Eingriff oder eine Therapie gezielt ein Krankenhaus aussuchen – hier vor allem die (plastische) Chirurgie und Orthopädie. Ein Schwerpunkt ist der Gelenkersatz. Darüber hinaus übernimmt sie für die FMG eine betriebsärztliche Funktion und ist Teil der Versorgung bei größeren Notlagen.

Bayerstorfer stellte klar, dass sich der Landkreis 2015 vorrangig nicht aus Schutz vor Konkurrenz gegen die Aufstockung der Bettenzahl am Flughafen von acht auch 17 Betten gestellt habe. „Das war eine baurechtliche Auseinandersetzung im Zuge des Planfeststellungsverfahrens, die das staatliche, nicht das kommunale Landratsamt betrieben hat.“ Konkret sei es um besagte elektive Patienten gegangen. „Aus unserer Sicht und der, der Regierung von Oberbayern, war das im Flächennutzungsplan nicht vorgesehen.“ Eben diese Klientel beschert den Kliniken wichtige Einnahmen.

Zu dieser Zeit gab es schon einmal den Versuch einer Zusammenarbeit, der aber im Keim erstickte. Der zweite Anlauf klappte besser. Vorübergehend zumindest: Für kurze Zeit gab es tatsächlich eine – bescheidene – Form der Kooperation: Als vor knapp zehn Jahren Joachim Ramming als Manager des Sana-Konzerns sowohl am damaligen Kreiskrankenhaus als auch bei MediCare am Flughafen tätig war. „Damals fanden vereinzelte Weiterleitungen von Patienten statt“, erinnert sich der Landrat.

Bei SPD und Grünen sorgt der neuerliche Vorstoß Bayerstorfers für Kritik. So hätten sie sich die Transparenz in der neuen Rechtsform nicht vorgestellt. Die Behörde kontert (siehe Bericht auf der Erding-Seite).

„Ein Zeichen der Wertschätzung“

Zusätzliche Altersvorsorge für proMed-Mitarbeiter am Klinikum

Mitarbeiterzufriedenheit ist ein enormer Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg eines Krankenhauses. Die Stimmung im Erdinger Klinikum war nicht immer gut. Das lag auch daran, dass es verschiedenen Arten von Beschäftigungsverhältnissen gab. So verfügten die Mitarbeiter der proMed GmbH bislang über keine zusätzliche Altersvorsorge wie die anderen Angestellten.

Die proMed ist ein Dienstleistungsunternehmen des Klinikums, in dem vor allem Personal aus der Küche, dem Reinigungsdienst, IT/Medizintechnik sowie Bau & Technik angestellt sind.

Ihnen hatte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) im Dezember versprochen, im Zuge der Rück-Eingliederung des Krankenhauses ins Landratsamt eine zusätzliche Altersvorsorge anzubieten.

Diese Zusage ist nun umgesetzt. Das Angebot besteht seit dem 1. März, teilte Klinikumssprecherin Daniel Fritzen mit. Dabei arbeite man mit der Versicherungskammer Bayern zusammen.

„Mit dieser Entscheidung möchte ich den proMed-Mitarbeitern ein Zeichen der Wertschätzung, verbunden mit einem großen Dank für die Treue zum Klinikum, zum Ausdruck bringen“, so Bayerstorfer.

Da die proMed-GmbH ein Tochterunternehmen des Klinikums ist, waren die Mitarbeiter von der Zusatzversorgung im Öffentlichen Dienst bisher ausgeschlossen. Das Angebot gilt für alle, die unbefristet beschäftigt sind und noch keine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung haben. Der Vorschlag kam übrigens vom Betriebsrat.