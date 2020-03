Kommentar: Die Chefs müssen Federn lassen

Landrats- und OB-Wahl in Erding

von Hans Moritz schließen

Die Stichwahlen im Landkreis und in der Stadt Erding waren eine spannende Angelegenheiten. Trotz glänzender Bilanzen mussten die Amtsinhaber Martin Bayerstorfer und Max Gotz federn lassen. Warum das so war und die Lage für beide jetzt nicht einfacher wird, analysiert Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zur Wahl.