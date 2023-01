Viel oder schnell? Streit ums richtige Buskonzept

Von: Hans Moritz

Idyllisch, aber unrentabel: leere Busse im Überlandverkehr. Nun gibt es Streit um die künftige Ausrichtung des ÖPNV in der Fläche. © MVV

Steht der Überlandbusverkehr vor einem Paradigmenwechsel? Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) will nicht mehr so sehr in die Fläche expandieren und vor allem finanzieren, sondern Expresslinien forcieren. Verbände und Opposition reagieren mit Kritik.

Erding - Es sind drei Zahlen in finanziell angespannten Zeitung, die Bayerstorfer so nicht mehr hinnehmen will: „In den vergangenen zehn Jahren haben wir die Nutzwagenkilometer verdoppelt. Das Fahrgastaufkommen hat seit 2012 aber nur um vier Prozent zugelegt, das der Bevölkerung hingegen um acht Prozent.“ Seine Schlussfolgerung: „Der ÖPNV wird heute trotz besseren Angebots schlechter angenommen als vor zehn Jahren.“



Und das wundert ihn nicht: „Viele Busse sind einfach zu lange unterwegs. Das ist für Menschen, die auf dem Land leben und in aller Regel auch über ein Auto verfügen, kein Anreiz, auf den Bus umzusteigen“, meint der Kreischef. „Wir brauchen einen anderen Weg – nämlich Schnellverbindungen von Erding in die größeren Siedlungsgebiete wie Dorfen, Taufkirchen, Wartenberg und Markt Schwaben.“ Denn nur wenn der Bus fast genauso schnell am Ziel sei wie das Auto, „nutzen es die Leute eher“, ist Bayerstorfer überzeugt.



Anstatt den letzten Weiler im Stundentakt für viel Geld anzubinden, regt Bayerstorfer an, die Intermodalität zu verbessern, etwa attraktive und sichere Radabstellplätze auch für E-Bikes sowie Pendler-Parkplätze.



Es sind nicht nur die leeren Busse, die Bayerstorfer stören, es sind die Steuergelder, die diese Praxis verschlingt – in finanziell schwierigen Zeiten. Er erinnert an einen gar nicht so alten Grundsatzbeschluss, dass der ÖPNV-Zuschuss bei 2,5 Millionen Euro zu deckeln sei. Im Haushalt für 2023 stehen indes 6,2 Millionen Euro – neuer Rekord.



Bayerstorfer nennt auch den Ebersberger Weg als Lösungsansatz. In der Jahrespressekonferenz berichtete er, dass die Nachbarn nur noch Linien förderten, die sich zu 50 Prozent aus der Nutzung finanzieren. Dazu erklärt Evelyn Schwaiger, Sprecherin der Ebersberger Kreisverwaltung, dass 2023 „alle Linien wie gehabt verkehren“. Man prüfe ständig, wie sie angenommen werden, „wo Bedarfe entstehen oder wegfallen“. In der Tat sei 50 Prozent Kostendeckung das Ziel, weswegen man vermehrt auf Ruftaxis im Linienverkehr umschwenke. „Eine fixe rote Linie, die zur Disposition einer Verbindung führt, gibt es in Ebersberg aber nicht“, so Schwaiger.



Protest gegen Bayerstorfers Reformpläne kommt von der Grünen Jugend. Er nehme billigend in Kauf, „dass die vielen Menschen, die auf dem Land leben, abgehängt werden. Die CSU, die – wenn es nicht konkret wird – zurecht vor der Vereinsamung von Senioren warnt, wird so jedoch auch die soziale Teilhabe für Menschen auf dem Land absichtlich erschweren. Das betrifft sowohl Jugendliche und junge Erwachsene als auch ältere Menschen“, erklärt Sprecher Konrad Thees. Lange Fahrzeiten könnten etwa mit Wlan im Bus attraktiver gemacht werden. Insgesamt, so Thees, brauche der ÖPNV mehr Geld und Linienverbindungen: „Es ist keine Lösung, sie dort zu streichen, wo sie nicht angenommen werden.“ Das sei Realitätsverweigerung.



Auch der Verkehrsclub Deutschland (VCD) sieht in Expressbussen keine Lösung. „Die Siedlungsstruktur des Landkreises Erding, mit vielen kleinen und kleinsten Ortschaften, ist dafür wenig geeignet“, meint Kreisvorsitzender Alfred Schreiber. Sein Rat: „Die durchgeführten Verbesserungen der letzten Jahre zeigen nach Corona inzwischen erste Erfolge. Daher sollte das Angebot schrittweise weiter ausgebaut werden.“



Und das geschieht auch – noch. Bayerstorfer berichtet, dass die Corona-Verstärkerbusse zur Entzerrung im Schülerverkehr weiter unterwegs seien, acht Verbindungen der Linien 501, 512, 567 und 569. Ausgebaut wurde zum Fahrplanwechsel im Dezember zudem die Linie 562 Taufkirchen–Erding: um zwei neue Fahrten ab 4.54 und 5.34 Uhr.



Bei Neuausschreibungen soll nach den Worten des Landrats vorerst ebenfalls verstärkt statt gestrichen werden. Dabei nannte er die Linien 445 Ebersberg–Erding, 512 Erding–Flughafen und 512V Schwaig–Erding–Oberding–Maria Thalheim. Auf der FTO verkehrt die Linie 512 inzwischen auch im Expressverkehr.



Zudem gibt es weiterhin das 365-Euro-Jahres-Ticket für Schüler und Azubis für das gesamte MVV-Gebiet, was den Landkreis jährlich mehr als 200 000 Euro kostet. ham