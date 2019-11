AfD bleibt inhaltlich in Deckung

Was die AfD für die Menschen im Landkreis Erding erreichen will, blieb bei der Aufstellung der Kreistagsliste vollkommen im Nebel. Dabei wirft ja gerade die AfD der etablierten Politik vor, sich nur mit Posten und Pöstchen zu beschäftigen und sich nicht um die zu Bürger kümmern.

Inhalte? Fehlanzeige. An diesem Abend beschäftigte sich die AfD nur mit Personal. Kreisvorsitzender Wolfgang Kellermann wagt sich nicht an die Landratskandidatur heran – oder spart sich für die Erdinger OB-Kandidatur auf. Und auch Martin Huber wurde nicht auf den Schild gehoben. Das heißt: Er will sich um das Amt des Taufkirchener Bürgermeister bewerben. Im Kreis sollen sich die AfD-Anhänger dafür nun hinter Rainer Forster scharen.

Der frühere Öko-Demokrat wird sich kräftig verbiegen müssen, um für die Fans der rechtspopulistischen Partei wählbar zu sein. Er arbeitet sich nach wie vor thematisch am liebsten an Kapitalismus, Globalisierung und den Medien ab. Immerhin letzteres eint ihn mit seinen neuen Weggefährten.

Es war die Strategie dieser Aufstellungsversammlung, inhaltlich noch in Deckung zu bleiben. Wenige Stunden zuvor hatte der AfD-Landesparteitag in Greding laut Medienberichten beschlossen, dass das Thema Flüchtlinge bei den Kommunalwahlkämpfen in den Fokus gerückt werden soll. Das F-Wort fiel in Langengeisling aber mit keiner Silbe.

Von unserer Zeitung auf diese Marschrichtung der Landes-AfD angesprochen, wich der später hinzugestoßene Bundestagsabgeordnete Petr Bystron aus. Das habe er gar nicht mitbekommen, sagte er freundlich lächelnd, obwohl er gerade aus Greding gekommen war.

Ohne klare Positionierung bleibt die AfD in Erding ein Gemischtwarenladen von Rechts bis Rechtsaußen. Auf Abgrenzung von manch menschenverachtenden Aussagen des AfD-Spitzenpersonals ist ja kaum zu hoffen. Hier brauchen die Wähler im Landkreis aber Klarheit.

Hier der Bericht über die Aufstellungsversammlung.

