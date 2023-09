Scharf will weiter mit FW regieren

Von: Gabi Zierz

Kein Freund von Hubert Aiwanger, aber von der CSU/FW-Koalition: die Erdinger Stimmkreisabgeordnete und Sozialministerin Ulrike Scharf. © Tina Noetel

Was Ministerpräsident Markus Söder bei seiner Wahlkampfrede am Montagabend im Weißbräuzelt ausgespart hat, bei der Podiumsdiskussion unserer Zeitung am Mittwoch kam es zur Sprache: die Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger.

Erding - Moderator Hans Moritz wollte von Ministerin Ulrike Scharf (CSU) wissen, ob sie überhaupt noch mit den Freien Wählern regieren wolle.



Und das will sie. „Die Freien Wähler bestehen nicht nur aus einer Person“, betonte sie. Schließlich gebe es eine gewählte Fraktion im Landtag und mit der habe die CSU in den vergangenen fünf Jahren gut zusammengearbeitet. „Natürlich ist die Sache sehr unschön. Sie hat dem Ansehen Bayerns insgesamt geschadet. Ich bin froh, dass ein gewisser Schlussstrich gezogen worden ist.



Sven Krage (FW) wollte nicht beurteilen, „was vor 35 Jahren war. Ich habe Aiwanger als fleißigen Demokraten kennen gelernt, der die Freien Wähler gut aufgestellt hat“. Die Sache habe Schaden angerichtet, ab jetzt sollte man nach vorne schauen und das Land voranbringen. Er betonte, die FW seien eine Partei der bürgerlichen Mitte. „Rechts sind wir nicht.“



Dass Aiwanger der AfD Stimmen wegnimmt, glaubt Martin Huber (AfD) nicht. „Wir wissen, dass die Freien Wähler stark sind, vor allem im ländlichen Raum.“ Die Sachpolitik habe Vorrang. „Wir schauen, wie’s am 8. Oktober ausschaut.“



Das tut auch Anne Connelly (FDP). Sie ist überzeugt, dass die Liberalen mit der CSU gute Akzente setzen könnten. Für Lacher sorgte Laetitia Wegmann (Grüne) mit ihrer Feststellung: „Wir würden gerne mit der CSU in die Regierung gehen, auch, wenn wir den Ministerpräsidenten stellen.“ Die CSU sei für die Grünen nicht der einfachste Partner, aber sechs Bundesländer machten es vor. Ich kann mir das auch für Bayern gut vorstellen. zie