19-Jährige will in den Landtag

Laetitia Wegmann (19) aus Taufkirchen bewirbt sich für die Grünen um den Landtag. Sie wäre dann Bayerns jüngste Abgeordnete. Ihr Kreisverband steht geschlossen hinter ihr. © Hans Moritz

Die ersten Bewerber für die Wahlen im Herbst 2023 stehen fest. Die Kreis-Grünen nominierten am Sonntagnachmittag Laetitia Wegmann (19) aus Taufkirchen für den Landtag und Cornelia Ermeier (52) aus Erding für den Bezirkstag.

Erding - Wegmann erhielt alle 21 Stimmen, für die krankheitsbedingt abwesende Ermeier votierten 19 Mitglieder.



Wegmann hat heuer ihr Abitur an der FOS abgelegt und leistet derzeit ein freiwilliges soziales Jahr beim BRK ab. In der Nominierungsversammlung erklärte die 19-Jährige: „Wir dürfen nicht nur jammern, sondern müssen anpacken.“ Ja, sie sei sehr jung, „aber unsere Generation ist von politischen Entscheidungen am längsten betroffen.“ Zudem sei ihre Generation im Landtag am schlechtesten repräsentiert – derzeit nämlich gar nicht.



Wegmann will sich für eine Infrastruktur für alle Generationen einsetzen, „denn ein guter ÖPNV ist soziale Teilhabe für alle“. Das bayerische Schulsystem habe viele Potenziale, „die aber längst nicht ausgeschöpft sind“. Und die digitale Schule sei bis heute eher Science-Fiction. Ärmere Familien würden benachteiligt, die Tablets etwa müsse der Staat stellen und die Lehrer besser einweisen.



Im Bereich Gesundheit müsse der Fokus viel stärker auf Prävention liegen, am Ende spare das Kosten. Wegmann sprach sich für ein soziales Pflichtjahr aus, „weil einige sich das finanziell gar nicht leisten können“. Sie, die sich selbst als „überzeugte Feministin“ betrachtet, werde auch für ein Wahlalter mit 16 eintreten. Bei den Grünen ist sie seit vorigem Jahr.



2019 ist Ermeier den Grünen beigetreten, seit 2020 gehört sie dem Erdinger Stadtrat an. Die Sozialpädagogin, die nach einem Unfall auf den Rollstuhl angewiesen ist, fordert Verbesserungen in der Pflege. Zudem müsse der Bezirk mehr in Sachen erneuerbare Energien bei seinen eigenen Liegenschaften tun.



Grünen-Kreissprecherin Annett Burgarth sprach von einer Richtungswahl. Die Söder-Regierung liefere nicht die passenden Antworten auf die herausfordernden Zeiten, sondern trage zur Spaltung der Gesellschaft bei.



Der Freisinger Grünen-MdL Johannes Becher sagte, Bayern werde bei der Wahl auf Erding schauen – wegen der nach wie vor im Landesentwicklungsplan enthaltenen dritten Startbahn („Werden wir verhindern“) und Sozialministerin Ulrike Scharf, die bei den Kitas „experimentiert statt zu investieren“. ham