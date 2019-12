Erdinger Landwirtschaftsschule für Biodiversität ausgezeichnet

Für ihr Engagement in Sachen Biodiversität hat Hubert Bittlmayer, Amtschef des bayerischen Agrarministeriums, neben elf weiteren die Erdinger Landwirtschaftsschule ausgezeichnet.

Erding/München – Für ihr Engagement in Sachen Biodiversität hat Hubert Bittlmayer, Amtschef des bayerischen Agrarministeriums, neben elf weiteren die Erdinger Landwirtschaftsschule ausgezeichnet. „Die jungen Bäuerinnen und Bauern zeigen mit ihren Projekten, wie man Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Biodiversität in Einklang bringt. Damit sind sie Vorbilder für andere, neue Wege zu gehen“, lobte Bittlmayer.

Die Studierenden aus Erding hatten unter anderem Blühflächen und -streifen an Feldrändern angelegt und mit werbewirksamer Beschilderung versehen. Diese Flächen waren lange Zeit des Jahres eine wunderschön anzusehende Bereicherung der Landschaft und wurden von vielen Tierarten als Nahrungs- und Lebensraum angenommen.

Selbst die abgestorbenen Pflanzenreste bei den mehrjährig angelegten Flächen sind wertvoll, dienen sie doch im Winter als Versteck- und Überwinterungsquartier.

Die Aktivitäten der Landwirtschaftsschule Erding zeigen nach Auffassung des Ministeriums, „dass die Landwirte das Thema Artenschutz bereits aktiv und freiwillig praktizieren“. Auch die Hofgestaltung sowie die bereits seit langem praktizierten Maßnahmen wie Zwischenfruchtanbau oder differenzierte Grünlandnutzung wurden erwähnt.

Nach dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ kommen für die Landwirte neue Regelungen und Vorschriften dazu, wie die verpflichtenden Grünstreifen in einer Breite von fünf Metern entlang von Gewässern.

„Wegen der Neuerungen und der gesellschaftlichen Anforderungen ist für junge Landwirte und Betriebsleiter eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau oder zum Landwirtschaftsmeister wichtiger denn je“, meint Schulleiter Otto Roski.

Interessenten...

... an der Landwirtschaftsschule können sich am AELF in Erding unter Tel. (0 81 22) 48 00 melden.

red