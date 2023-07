Nach Clubbesuch: Unbekannter zwingt 19-Jährige zu sexuellen Handlungen

Von: Veronika Macht

Am Wochenende wurde eine 19-Jährige nach dem Besuch eines Clubs in Erding Opfer eines Sexualdelikts. Der Täter ist unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Langengeisling - Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, dass in der Nacht auf Samstag, 15. Juli, eine 19-Jährige denb Weekend Club am Volksfestplatz in Erding besuchte. Als die junge Frau den Club gegen 4 Uhr morgens verließ, kam sie mit einem ihr unbekannten Mann ins Gespräch. Dieser war laut Polizeiangaben mit einem Fahrrad unterwegs und gab vor, denselben Nachhauseweg zu haben. Beide setzten ihren Weg zu Fuß entlang der Alten Römerstraße in Richtung Langengeisling fort.

„Etwa auf Höhe der Hausnummer 130 zwang der Unbekannte seine Begleiterin zu sexuellen Handlungen. Diese wurden gegen den Willen der 19-Jährigen mit Gewalt durchgesetzt“, schreibt die Polizei. Im Anschluss sei der Täter unerkannt auf seinem Rad ortsauswärts in Richtung Eichenkofen geflüchtet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, muskulös, rötlich-brauner Dreitagebart,

sprach Hochdeutsch. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen T-Shirt, einer hellen kurzen Hose mit Gummizug, Sneakers (Farbe unbekannt) und einer dunklen Baseballkappe.

Bei dem mitgeführten Herrenrad handelt es sich eventuell um ein Mountainbike. Dieses kann laut Polizei vom Opfer nicht näher beschrieben werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tatablauf geben können, sich unter Tel. (08122) 9680 zu melden.