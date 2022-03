Vandalen in der Kiesgrube

Von: Dieter Priglmeir

Unter anderem ein Dixi-Klo haben die Unbekannten in der Kiesgrube von Sepp Kaiser zerstört. © Sepp Kaiser

Unbekannte starten nachts in der Kiesgrube bei Langengeisling eine Schubraupe und richten ordentlich Schaden an. Besitzer Sepp Kaiser spricht von mindestens 3000 Euro.

Erding – „Wenigstens ist er mit der Schubraupe nicht auch noch ins Wasser gefahren.“ Es hätte noch viel schlimmer kommen können auf dem Areal seiner Kiesgrube zwischen Langengeisling und Tittenkofen, trotzdem war Sepp Kaiser restlos bedient.

In der Nacht zum Samstag hat sich ein Unbekannter Zutritt aufs Gelände verschafft, eines der Baufahrzeuge gestartet und einen Sachschaden verursacht, den Kaiser auf mindestens 3000 Euro schätzt. „Genauer kann ich es aber noch nicht sagen, weil ich den Schaden noch nicht einschätzen kann, der an direkt an den Fahrzeugen angerichtet wurde.“

Tankdeckel und andere Abdeckungen seien geöffnet worden. „Da weiß ich noch nicht, ob da etwas eingefüllt wurde.“ Der Vorfall muss sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, ereignet haben, vermutet er.

Der oder die Unbekannten haben die Alu-Schranke zerstört, etliche Bau-Utensilien durch die Kiesgrube geschleift und ein Dixi-Häuschen umgefahren. Das hatten laut Kaiser Archäologen aufgestellt, deren Funde übrigens am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen.

Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Vandalismus. Der Unbekannte muss auch besondere Kenntnisse haben, vermutet Kaiser: „Eine Schubraupe fährt man nicht einfach so als Laie.“ Der Besitzer der Kiesgrube erzählt, dass bereits vergangene Woche eines der Fahrzeuge bewegt worden sei.

Das müsse aber nicht zwingend der gleiche Täter gewesen sein, war gestern seitens der Polizei zu hören. Es könne sich auch bei jungen Leuten rumgesprochen haben, dass hier diese Fahrzeuge stehen. Fahrzeugschlüssel lassen sich laut Kaiser übrigens relativ leicht auftreiben, „zumal die Schlüssel dann oft auch für mehrere Fahrzeuge passen“.

Kaiser hofft, dass sich noch Zeugen finden, die den Vorfall gesehen haben. „Unsere Kiesgrube ist ja von der Staatsstraße relativ gut einsehbar.“