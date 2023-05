Langengeisling hat wieder einen Kramer

Von: Gabi Zierz

Fast vier Monate hat es in Langengeisling keinen Kramerladen gegeben. Damit ist nun Schluss. Ab diesen Dienstag verkauft Familie Patzelt wieder Backwaren, Wurst, Kaffee und Käse.

Stehen für die Kunden in Langengeisling bereit (v. l.): Natascha Hilger, Karl Patzelt mit Sohn Maximilian und Ehefrau Gerlinde Berghammer, Christine Held und Christine Vogel. © Gabi Zierz

Langengeisling – Darauf freuen sich nicht nur die Langengeislinger, sondern sicher auch viele Pendler und Handwerker, die täglich die Alte Römerstraße befahren. Ab dem morgigen Dienstag hat der Erdinger Stadtteil wieder einen Kramerladen. „Kramer z’Geisling“ heißt er – der Schriftzug prangt schon an den Schaufenstern. Auch wenn es eine Neueröffnung ist, setzt Familie Patzelt hier in ihrem Gebäude, Hausnummer 152, eine große Tradition fort.

Jahrzehntelang betrieb dort nämlich Maria Patzelt (1929–2020), im Ort besser bekannt gewesen als Weinmeier Maral, den Kramerladen. Dort gab es alles – vom Klopapier über Wurst, Käse, Obst und Brot bis hin zu Schreibwaren. 2002 zog sich die Kramerin im Alter von 73 Jahren zurück. Der Laden blieb, wurde an die Bäckerei Fleck verpachtet, die sich zuletzt mit Backwaren hatte beliefern lassen. Im Februar war ganz Schluss. Seither stand das Geschäft leer.

Jetzt packt Familie Patzelt wieder selbst an – unterstützt von gutem Personal, das für die Kunden da sein wird.

Marias Sohn Karl Patzelt arbeitet zwar hauptberuflich weiterhin in der Sportabteilung des Gewandhauses Gruber, und Ehefrau Gerlinde Berghammer bleibt bei Baustoffe Auer beschäftigt: Aber mit ihren Mitarbeiterinnen wollen sie künftig werktags von 6.30 bis 15 Uhr, freitags bis 18 Uhr und samstags bis 12 Uhr Backwaren, Wurst, Kaffee und Käse anbieten. Patzelt sieht sich als Backup, Berghammer hilft bei der Buchführung.

Die weiße Schürze war das Markenzeichen von Maria Patzelt, die den Kramerladen bis 2002 führte und vor drei Jahren starb. © privat

Die Waren kommen in erster Linie von den Bäckereien Neumaier aus Erding und Brugger (Martins Backstube) aus Dorfen, die Wurst von der Metzgerei Rampf in Maria Thalheim. Besonders freut sich die Familie, Heumilchkäse, Milch und Joghurt der Naturkäserei Tegernseer Land anbieten zu können. Den Kaffee liefert die bekannte Rösterei Dinzler am Irschenberg.

„Wir wollen selbst auch nachbacken, um immer frische Ware zu haben“, kündigt Karl Patzelt an.

Und in einem kleinen Eck steht schon ein runder Tisch mit Stühlen, an dem man auch mal eine Tasse Kaffee gleich vor Ort genießen kann. Auch Stehtische sind geplant.

In den vergangenen Wochen hat Familie Patzelt viel gewerkelt. Die Kühltheken im Verkaufsraum blieben erhalten, aber „das Lager wurde umgebaut und modernisiert“, erzählt Patzelt. Er freut sich auf die Eröffnung und hat noch viele Ideen. „Mal schauen, wie alles angenommen wird.“ Er habe schon viel Zuspruch erfahren: „Das motiviert und spornt an. Ich glaube, die Leute freuen sich wirklich, dass wir wieder aufmachen und dass das täglich Frische nicht mehr so weit weg ist.“

Der Kramer z’Geisling setzt auf Qualität und Regionalität. Ganz aus der Nähe kommen übrigens auch die drei Mitarbeiterinnen Christine Held (Mauggen), Christine Vogel (Schwaig) und Natascha Hilger. Sie wohnt gleich um die Ecke.