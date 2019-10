Langengeisling: Theater um einen ganz normalen Weihnachtstag

Langengeisling - „Das Jahr wird alles anders“ in der Theaterabteilung des FC Langengeisling. So heißt zumindest der Dreiakter, der ab Mitte November viermal gespielt wird.

Am Freitag/Samstag, 15./16. und 22./23. November, wird das Stück jeweils um 19 Uhr in der Langengeislinger Schulturnhalle aufgeführt. Die Proben dazu laufen bereits auf Hochtouren. Kartenvorverkauf ist am Sonntag, 3. November, von 11.30 bis 13 Uhr im FCL-Vereinsheim „Blauer Hirsch“, Am Weiher.

Das humorvolle Stück aus der Feder von Ulla Kling erzählt von einem „ganz normalen Weihnachstag“, also Heiligabend. Die Mama soll von dem Vorbereitungsstress entlastet werden, was Ehemann und Sohn übernehmen. Und dann ist da noch die Verwandtschaft. Es gibt also genügend Situationen, die die meisten schon mal selbst erlebt haben.

Auf der Bühne stehen Pia Röslmair (Erna Bachmair), Robert Thalmeier (Hugo Bachmair), Felix Eicher (Sohn Markus), Paul Hilger sen. (Opa Bachmair), Angelika Baumgartner (Lilli Oma) und Georg Metzger (H. Kugler). Regie führt in bewährter Manier Gitta Gründinger, als Soufleuse fungiert Eva Pulz. Zudem engagieren sich viele fleißige Helfer vor und hinter der Bühne.