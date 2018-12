Langfristige Hilfe für Gewaltopfer

Vor genau einem Jahr übernahm das Bayerische Rote Kreuz Erding vom Sozialdienst katholischer Frauen das Frauenhaus des Landkreises. Nun will das BRK die Hilfsangebote für Opfer häuslicher Gewalt erweitern – um ein ambulant-betreutes Wohnen für die Zeit nach dem Aufenthalt im Frauenhaus. Allein es fehlt an geeignetem und bezahlbarem Wohnraum. Das Konzept steht, berichtete Landrat Martin Bayerstorfer im Pressegespräch.

Erding – „Das Angebot des ambulanten betreuten Wohnens würde sich an Frauen und deren Kinder richten, die vor physischer, psychischer oder sexueller Gewalt durch ihre Gatten, Partner oder andere Familienmitglieder geflüchtet sind“, so Bayerstorfer. Auch Zwangsheirat, ständige Demütigungen sowie die Verletzung von körperlicher und seelischer Unversehrtheit seien Gründe, das Frauenhaus aufzusuchen. An all jene richtet sich das neue Nachsorgeangebot.

„Die besagten Frauen und Kinder können nach dem Frauenhaus-Aufenthalt im ambulant betreuten Wohnen unterkommen, um sich so wieder an die Selbstständigkeit und das Alleinsein in Sicherheit zu gewöhnen – und dabei doch eine sichere Anbindung zu haben“, erklärt der Landrat. Diese Wohnform, heißt es im Konzept des BRK, sei ein Mittelweg: „Die Klientinnen sind frei in der Wahl ihrer Lebens- und Freizeitgestaltung, jedoch dank der Nachbetreuung noch in gewisser Weise an das Frauenhaus mit angebunden und somit nicht vollständig auf sich alleine gestellt.“

Das Problem laut Bayerstorfer: „Wir müssen zugeben, dass wir bisher keine geeigneten Wohnungen gefunden haben.“ Dies liege nicht nur am allgemein stark unter Druck stehenden Markt, sondern auch daran, dass die Wohnungen möglichst in der Nähe des Frauenhauses liegen sollten – um die ambulante Betreuung realisieren zu können. „Außerdem sollen vor allem die Kinder nicht gleich wieder aus ihrem Umfeld gerissen werden, wenn sie nach dem Auszug zu Hause in einen neuen Kindergarten oder eine neue Schule im Bereich der Unterkunft gehen“, erläutert der Kreischef. Andererseits müsse sichergestellt werden, „dass der Peiniger nicht den neuen Aufenthaltsort von Frau und Kind herausfindet“.

Das ambulante Wohnen hat nach Angaben des Landrats einen zweiten Aspekt: Auf diese Weise würden im Frauenhaus Plätze frei, um neue Frauen und Kinder aufnehmen zu können. „Derzeit sind wir wieder voll belegt“, berichtet Bayerstorfer. Platz sei für fünf Frauen und sieben Kinder. 2017, vor der Übernahme durch das BRK, habe die Belegung zeitweise nur bei 70 Prozent gelegen, der Landkreis riskierte, Zuschüsse an den Staat zurückzahlen zu müssen.

Die volle Auslastung wiederum bringt das Problem mit sich, dass in Ebersberg die Pläne für ein eigenes Frauenhaus an Bedeutung gewinnen. Bislang gibt es dort keine solche Einrichtung, die Nachbarn beteiligen sich am Defizitausgleich des Erdinger Frauenhauses. Vor allem die Kreistags-SPD in Ebersberg macht immer wieder deutlich, ein eigenes Angebot und damit die Unabhängigkeit von Erding anzustreben.

In Erding gerät derweil eine neue, bislang kaum beachtete Opfergruppe ins Visier: „Wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir männlichen Opfern häuslicher Gewalt helfen können. Die gibt es nämlich auch“, berichtet Bayerstorfer. Auch für sie könnte ambulant betreutes Wohnen eine Hilfe sein – freilich räumlich getrennt von dem anvisierten Angebot für Frauen.