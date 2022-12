LBV Erding: Neues Domizil für Stadtstörche gesucht

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Flankierten den Geehrten: Der LBV-Vorstand dankte Josef Holmburger (3. v. l.) für 30 Jahre Treue (v. l.): Referent Ivor Cowlrick, Brigitte Blume, Uschi Schmidt-Hoensdorf, Caroline Brand, Evelyn Ertel und Dieter Beckert. © Bernd Heinzinger

Die Kreisgruppe Erding des Landesbundes für Vogelschutz begleitet die Umsiedlung der Stadtstörche in Erding und blickt auf ein bewegtes Jahr zurück.

Erding – Ein intensives Jahr liegt hinter den Mitgliedern der Kreisgruppe Erding im Landesbund für Vogelschutz (LBV). Mit vielen Aktionen sorgten sie dafür, dass die gefiederten Tiere im Landkreis ein noch besseres Zuhause finden. In der Jahreshauptversammlung berichtete Vorsitzende Uschi Schmidt-Hoensdorf über einige der Tätigkeiten.

Das Vogeljahr habe bereits im Februar richtig begonnen, als am Eittinger Tümpel eine beeindruckende Zahl an Schwalben auftauchte. Wenig später sei der Kronthaler Weiher von mehreren hundert Gänsen besiedelt worden: „Es gab dort eine außergewöhnlich hohe Zahl“, freute sich die LBV-Kreisvorsitzende.

Auch die beiden Erdinger Stadtstörche kehrten an ihren Standort auf dem Mobilfunkmast im Bräuhausviertel zurück. Eine Umsiedlung steht weiterhin an, weil die Störche dort die Leistung des Mastes stören (wir berichteten). Noch sei aber keine Lösung gefunden, berichtete Schmidt-Hoensdorf: „Wir sind weiter auf der Suche nach einem neuen Platz.“

Großen Fleiß bewiesen die Mitglieder bei der Reinigung oder Reparatur der über 600 Nistkästen oder der Entwicklung eines Naturgartens bei Buch am Buchrain. In der Wildvogelauffangstation kamen immer wieder gefiederte Patienten unter. Dort sei man in der glücklichen Lage, zwei Tierärzte an der Hand zu haben. Bei einigen Störchen fanden sich verklumpte Gummibänder in den Mägen. Die Tiere verwechseln die Bänder beim Fressen mit Würmern: „Sie verhungern dann irgendwann bei vollem Magen“, erklärte die LBV-Vorsitzende. Anfang September habe man zwei Exemplare auswildern können: „Sie sind sofort weggeflogen, das war eine schöne Sache.“

Eine spannende Geschichte sei der Erdinger Stadtturm. Dort gebe es einen bewohnten Falkennistkasten, und der Wanderfalke halte die Tauben in der Stadt gut in Schach. Oben im Turm befinde sich sogar ein Loch, um die Brut zu beobachten. „Eine Kamera wurde leider wegen der Brandgefahr nicht erlaubt“, bedauerte Schmidt-Hoensdorf. Auch auf Fledermaussuche begaben sich einige Mitglieder im Landkreis. Insgesamt fanden 56 Quartierausflugszählungen statt, drei neue Quartiere habe man finden können, erklärte Brigitte Blume vom Arbeitskreis Fledermäuse.

Stark präsentierten sich die Hausbesitzer bei der Jahresaktion „Vogelfreundlicher Garten“. Eine Jury bewertet dabei die Eignung nach festgelegten Kriterien, im Landkreis wurden 53 Gärten ausgezeichnet. „Damit liegen wir in Bayern auf einem starken dritten Platz“, freute sich die Vorsitzende.

Ärger gab es dagegen mit der Gemeinde Isen. An der Schule hat der LBV neue Mauerseglerbrutkästen errichtet: „Die Kommune wollte sich leider nicht an den Kosten beteiligen. Das hatten wir noch nie“, sagte Schmidt-Hoensdorf sichtlich sauer: „Zum Glück konnten wir noch zwei Sponsoren finden, sonst wäre es für uns schwer geworden.“

Bevor Ivor Cowlrick mit seinem Reisebericht über die Vogelwelt Äthiopiens startete, standen Ehrungen auf dem Programm. Ausgezeichnet für langjährige Mitgliedschaft wurden Elisabeth Scicluna, Walter Graßer, Stefanie Schießmann (alle 10 Jahre), Hans-Dieter Dresander, Gerhard Wilke, Gabi Zierz, Martin Stockl, Elke Kaspari-Wischnewsky, Gislinde Wohlrab, Margaretha Loipfinger, Roman Donbek, Susanne Gnann-Pohle (alle 20 Jahre), Josef Holmburger, Theresia Maier, Jürgen Marz, Jutta Siebert, Michael Eibl und Heidrun Simon (alle 30 Jahre).