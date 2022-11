Leasing als Lockmittel für neues Krankenhaus-Personal

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Eine Probefahrt gab’s kürzlich bei der Klinik Wartenberg. Personalleiterin Christine Kohlschütter und Geschäftsführer Constantin von Stechow setzen auf vergünstigtes E-Auto-Leasing. © Klinik Wartenberg

Schwierige Mitarbeitersuche in der Pflege: Die Arbeitsbedingungen in der Pflege sind nicht die einfachsten, für Kliniken und Heime ist die Personalsuche schwierig. Das zwingt zu Kreativität.

Landkreis – Hohe Belastung, unangenehme Arbeitszeiten, Überstunden gerade in der Pandemie, überschaubares Gehalt: Die Bedingungen in der Pflege sind alles andere als traumhaft. Dennoch ist der Beruf von enormer Bedeutung, nach neuem Personal wird händeringend gesucht. In den Kliniken im Landkreis muss man daher auch kreativ sein, um die Attraktivität bei der Personalakquise zu steigern. Wir haben uns in den Häusern umgehört. In Wartenberg geht man nun sogar bis zum vergünstigten E-Auto-Leasing.

Das bietet die Klinik seit kurzem ihren 300 Mitarbeitern an. „Damit sollen sie zum einen bei den Fahrtkosten entlastet werden, zum anderen soll ihnen kostengünstig die Möglichkeit gegeben werden, die Strecke zur Arbeitsstelle umweltfreundlich und klimaneutral zu bewältigen“, teilt die Klinik mit. Der ÖPNV sei auf dem Land oft unzureichend. „Wir wollen unsere Attraktivität als Arbeitgeber weiter ausbauen“, sagt Personalleiterin Christine Kohlschütter, die die Leasing-Idee hatte und aus dem Alltag weiß, dass die Personalsuche schwierig ist.

Quo vadis, Pflege? Die Arbeitsbedingungen sind nicht die einfachsten, für Kliniken und Heime ist die Personalsuche schwierig. Das zwingt zu Kreativität. © Sina Schuldt

VW bietet einen „Sondertarif für Pflegeeinrichtungen“. Über ihn wird der Listenpreis vermindert und die Leasingrate im Rahmen der Entgeltumwandlung über das Gehalt abgerechnet. „Der Mitarbeiter zahlt das Leasing selbst, aber zu wesentlich günstigeren Konditionen. Mit dabei: Vollkaskoversicherung, Wartung und Verschleißteile“, so Kohlschütter. Dafür müssen die Mitarbeiter unbefristet angestellt sein. Kürzlich fand eine Probefahrt statt. „Das Interesse war sehr groß bei den Beschäftigten“, bilanziert Kohlschütter. Die Klinik plane auch E-Ladestationen.

Leasing – das ist auch das Stichwort für das kbo-Klinikum in Taufkirchen und das Klinikum Landkreis Erding. Dort kann man vergünstigt Fahrräder leasen – die Abwicklung funktioniert ähnlich wie beim Wartenberger E-Auto-Projekt. Inklusive sind auch E-Bikes. Durch steuerliche Vorteile „spart man gegenüber einem herkömmlichen Kauf bis zu 40 Prozent“, rechnet kbo-Sprecher Henner Lüttecke vor.

Er sagt auch: „Ausländische Pflegekräfte werden in Deutschland dringend gebraucht.“ Allerdings seien die formalen Hürden zur Anerkennung hoch. Deshalb habe man im kbo-Klinikum, das rund 890 Mitarbeiter zählt, ein Konzept zur Unterstützung bei behördlichen Fragen.

Vom Klinikum Erding berichtet Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer, dass es für ausländische Pfleger eine Willkommensmappe sowie einen Integrationsbeauftragten gebe. Zudem setzen die Kliniken auf Sprachkurse. Wie berichtet, akquiriert die Klinik Wartenberg auch Personal, etwa aus Marokko, über das Projekt „Triple Win“, zudem kooperiert sie mit einer Schule im Kosovo.

Setzt man auf Ausländer, ist es gut, erschwinglichen Wohnraum bieten zu können. Zwei neue Personalwohngebäude in Wartenberg werden seit 2021 bewohnt, auch in Erding und Taufkirchen gibt es Wohngebäude. In Dorfen ist ein neues geplant.

Die Kliniken locken mit Sozialleistungen wie Vergünstigungen für Fitnessstudios, Einkaufsrabatten und Ausflügen. Bei Bonuszahlungen oder der Erding-Zulage hat eine Landkreis- oder Bezirkseinrichtung finanziell mehr Spielraum als ein privates Haus wie Wartenberg.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betonen alle drei Häuser. Sie verweisen auf flexible Dienstpläne und Gleitzeitregelungen. Die Klinik Wartenberg hat außerdem ein von der AOK prämiertes Zeittypen-Projekt. Die Idee: Je nachdem, ob Mitarbeiter Nachteulen oder Frühaufsteher sind, werden die Dienstpläne eingeteilt.

Was die Familienfreundlichkeit angeht, gibt’s in den drei Häusern auch Kinder- und Ferienbetreuung. In Wartenberg schließt sich hier der Kreis zum E-Auto-Leasing: Denn hinters Steuer dürfen sich auch die weiteren Familienmitglieder setzen.