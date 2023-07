Immer herzlich, nie beleidigend – eben ein bayerischer Geist

Dokumentar der Region gestorben: Trauer um einen legendären Fotografen

Von: Hans Moritz

Ein Original: Konrad „Kone“ Kressierer (†) mit seiner Kamera. © EA-Archiv

Erding hat ein Original verloren, der Erdinger/Dorfener Anzeiger ein Gesicht, das die Marke jahrelang prägte: Konrad „Kone“ Kressierer, über fünf Jahrzehnte legendärer Fotograf der Heimatzeitung, ist in der Nacht auf Montag gestorben. Der Altenerdinger wurde 85 Jahre alt.

Erding - Es gibt wenig Menschen, die die jüngere Geschichte des Landkreises Erding so gut und umfassend für die Ewigkeit festgehalten haben wie Konrad Kressierer. Er ist der Dokumentar der Region, er hinterlässt ein visuelles Gedächtnis und Vermächtnis. Seinen Fundus hat Kressierer schon vor Jahren dieser Zeitung und dem Museum Erding vermacht – Kisten voller Schwarz-Weiß-Fotos von großen Katastrophen, kleinen Ereignissen und unzähligen Veranstaltungen. Die Papierfotografie war über Jahrzehnte sein Leben und seine unstillbare Leidenschaft. Der Digitalisierung, die in seinen Kameras nur noch einen Chip hinterließ, stand er immer eher kritisch gegenüber. Ihm ging damit das Handwerkliche verloren.

Konrad „Kone“ Kressierer gestorben: Viele Runden mit dem Auto durch die Heimatstadt

Besonders widmete er sich der Sport- und der Blaulichtfotografie, mitunter gleichzeitig. So erinnern sich ältere Einsatzkräfte noch daran, dass er mit dem Kieslaster zum Unfallort kam. Denn im Hauptberuf arbeitete Kressierer beim Baugeschäft Anzinger.



Kressierer verkörperte einen (Foto-)Journalismus, wie er heute leider immer seltener praktiziert wird. Er beherzigte die Weisheit der schreibenden Zunft, der zufolge die Geschichten auf der Straße liegen und man sie nur sehen müsse – und vor allem aufheben.



So drehte der „Kone“ mit seinem Auto viele Runden durch seine Heimatstadt, er kannte alle Baustellen (und auch sämtliche dort eingesetzten Fahrzeuge und Gerätschaften). Kressierer hörte aber auch das Gras wachsen und sorgte dafür, dass so manche Geschichte schneller im Blatt war, als es so manchem Beteiligten lieb war.

Immer herzlich, nie beleidigend – eben ein bayerischer Geist

Die vergangenen Jahre ging es Kressierer gesundheitlich immer schlechter, persönliche Schicksalsschläge kamen hinzu. Umso größer war der Redaktion das Anliegen, ihm im April 2019 den Sonderpreis der Redaktion im Rahmen der Sportlerehrung zu verleihen. Damit würdigten wir seinen unermüdlichen Einsatz für den Sport, der ihn in jüngeren Jahren bis an die Seitenlinie des FC Bayern gebracht hatte. Kressierer, schon damals sichtlich geschwächt und von seiner liebevollen Gattin Marianne gestützt, erhielt stehende Ovationen, die ihn sichtlich anrührten.

Dabei war sein Charme immer ein wenig rau, vor allem aber herzlich und nie beleidigend – eben ein bayerischer Geist. Die Heimatzeitung verliert mit „Kone“ einen großen Kollegen und wunderbaren Menschen.