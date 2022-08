Generationen für Literatur begeistert: Lehrer-Ehepaar Kretschmann feiert Diamantene Hochzeit

Verstehen sich blind: Ute und Wilhelm Kretschmann. Das espritreiche 86-jährige Paar feierte Diamante Hochzeit. Dazu gratulierten auch Vize-Landrat Franz Hofstetter (l.) und Oberbürgermeister Max Gotz (r.). © Vroni Vogel

Das Lehrer-Ehepaar Ute und Wilhelm Kretschmann feiert Diamantene Hochzeit. Die beiden 86-Jährigen haben jahrelang am Gymnasium in Erding unterrichtet.

Erding – Viele Schülergenerationen haben Ute und Wilhelm Kretschmann am Gymnasium Erding – heute nach Anne Frank benannt – unterrichtet. Das engagierte Pädagogenpaar verstand es, die Liebe zur Literatur, zur Sprache und zum Theater zu wecken, zumal Wilhelm Kretschmann 1964 die Theatergruppe des Gymnasiums gründete und bis 1999 leitete. Jetzt feierten die beiden 86-Jährigen bei guter Gesundheit Diamantene Hochzeit.

An der Universität in Tübingen führten erste Wege zusammen. Der aus Rheydt, dem heutigen Mönchengladbach, stammende Wilhelm Kretschmann und die in Leipzig geborene Münchnerin Ute Gaumnitz hatten dort ihr Studium aufgenommen. Der junge Mann leitete in Tübingen bereits ein Studententheater. Deutsch und Englisch waren die Fächer der jungen Frau, die von Anfang an Lehrerin werden wollte.

Hochzeitstag: Beim Studium lernte sich das Jubelpaar kennen

Beim Studium in München gab es ein Wiedersehen, als sich beide in die Schlange für die Anmeldung einreihten. Ein gemeinsames Frühstück in einem Café folgte. Ute und Wilhelm Kretschmann teilten von Anfang an nicht nur viele geistige Interessen, sondern auch eine große Liebe zu Pferden und zum Reiten. Gemeinsame Ausritte wurden unternommen.

Zielstrebig wurde das Studium fortgesetzt, das die junge Frau an die schottische Universität Aberdeen führte, wo sie Deutsch unterrichtete. Wilhelm Kretschmann entschloss sich, sein Studium im „Express“ durchzuziehen und eilte „mit wehenden Fahnen nach Wien“. Dann ging es für ihn nach Edinburgh. Der Studienabschluss erfolgte in Tübingen. 1962 wurde in München geheiratet. Ein Jahr später kam das Angebot, in Erding zu unterrichten.

Erding: Schule war zwischen den Bäumen versteckt

Kurz entschlossen brausten die Kretschmanns mit dem Motorroller los, um die Schule zu besichtigen. Vergebens – die damalige Oberrealschule (das heutige AFG) sei zwischen den Bäumen des Stadtparks gut versteckt gewesen. Dafür flüchteten die beiden vor einem Unwetter ins damalige Café Rathaus und beschlossen, die Suche vorerst zu vertagen.

Letztlich wurde das Erdinger Gymnasium für das Lehrerehepaar mit den Fächern Deutsch, Englisch und Ethik zur beruflichen Heimat. Eine „wunderbare Schule“, erinnert sich Wilhelm Kretschmann an die Anfänge. Direktor Robert Krapf übertrug dem neuen Lehrer die Leitung der Theatergruppe, die 1984 mit dem Kulturpreis des Landkreises ausgezeichnet wurde. Ute Kretschmann entschied sich für eine halbe Schulstelle, ein Modell, das sie bis zur Pensionierung beibehielt. „Da kann man dem Beruf und der Familie gerecht werden. Wir haben das so genossen.“

Ehepaar Kretschmann: Zwei Kinder, zwei Enkel und ein Urenkel

Die Kretschmanns sind Eltern von Sohn Andreas und Tochter Annemarie, haben zwei Enkel und ein Urenkelchen. 70 Jahre lang widmete sich das Ehepaar dem Reitsport. Wilhelm Kretschmann ritt auch Turniere. Inzwischen sind ihre Pferde Ramzes und Solo, die ihren Stall in der Postschwaige hatten und ein stattliches Alter erreichten, gestorben.

Für die Volkshochschule begleitete Wilhelm Kretschmann fachkundig Theaterfahrten, seine Frau gab an der VHS Sprach- und Literaturkurse und war auch für das Katholische Bildungswerk tätig. Die beiden nehmen noch immer rege am kulturellen Leben Anteil, besuchen Theater und Konzerte im Landkreis und in München. Zum 60. Ehejubiläum freuten sie sich über viele Glückwünsche. VRONI VOGEL

