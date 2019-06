„Eltern reagieren heute aggressiver“

Lehrer werden immer stärker angefeindet. Einen tätlichen Angriff haben sie aber noch nicht erlebt, erzählen Schulleiter aus der Region.

Landkreis – Eine Lehrerin, die geohrfeigt wird – dieser Angriff an einer Weidener Schule macht Pädagogen nachdenklich. „Da erschrickt man. Gleichzeitig zeigt es den Stellenwert von Erwachsenen oder Lehrern in unserer Gesellschaft“, sagt der Leiter der Grundschule Dorfen-Nord, Gerhard Maintok, auf Nachfrage. „Wenn sich Eltern ungerecht behandelt fühlen, reagieren sie heute aggressiver“, erklärt auch die stellvertretende Schulleiterin des Korbinian-Aigner-Gymnasiums (KAG) Erding, Regine Hofmann.

Eltern am KAG würden zum Beispiel kritisieren, dass Lehrer inkompetent seien, schlechten Unterricht machen oder ungerecht bewerten würden: „Da wird dann schon mal gedroht, dass die nächsthöhere Behörde eingeschaltet wird – das passiert ständig“, berichtet Hofmann.

Diese Androhungen kennt auch Michael Oberhofer, Leiter der Grund- und Mittelschule Isen und Kreisvorsitzender des Bayerischen Lehrerverbands (BLLV): „Vor allem beim Übertritt liegen die Nerven blank“, sagt er: „Da wird in den Elterngesprächen um halbe Punkte verhandelt.“ Normalerweise ist der Schulleiter bei den Gesprächen nicht dabei – nur, wenn es besonders brenzlig wird: „Da haben wir dann schon mal eine Dreiviertelstunde über eine Prüfungsaufgabe diskutiert, ob der vom Kind gezeichnete Stromkreis geschlossen ist oder nicht.“ Oberhofer ist seit 24 Jahren Lehrer, gewalttätig seien Eltern ihm gegenüber noch nie geworden.

In Weiden müsste sich die hiesige Schule jetzt überlegen: „Welche Eltern lasse ich noch ins Haus und welche nicht?“, sagt Maintok. Er musste sich allerdings noch nie vor aggressiven Müttern oder Vätern fürchten: „Bei den Eltern meiner Schüler muss ich keine Angst haben.“ Aber es gebe Eltern „die ihre Kinder durchaus verteidigen“, erzählt der Grundschulleiter: „Oft haben Lehrer und Eltern ein unterschiedliches Bild vom Kind.“ Einigen Grundschülern fehle es an Manieren. Das sehen Eltern oft anders: „Ich habe noch gelernt, dass man als Kind Erwachsene in einem Gespräch nicht unterbricht“, sagt Maintok. Das habe sich geändert: „Heute wird erst die Sache mit dem Kind ausgeredet, und dann geht das Gespräch unter Erwachsenen weiter.“

Neben den Manieren ist auch der Übertritt oft Streitthema zwischen Eltern und Lehrern, erzählt Maintok. Bei ihm verlief das aber immer friedlich: „Beleidigungen oder körperliche Gewalt gegen Lehrer habe ich da noch nie erlebt.“

Der Angriff auf die Lehrerin aus Weiden zeige die Verrohung der Gesellschaft, meint die KAG-Konrektorin: „Das kann mir heute auch in der Fußgängerzone passieren, dass ich eine geklatscht bekomme.“

Der Bayerische Lehrerverband (BLLV) warnte kürzlich, dass Gewalt gegen Lehrer zunehme. Dazu zählen körperliche Gewalt, Bedrohungen und Cyber-Attacken. Schulleiter Maintok sieht die Eltern-Lehrer-Auseinandersetzungen pragmatisch: „Über Lehrer ist schon immer geschimpft worden, dass sie ungerecht bewerten, zu viele Hausaufgaben aufgeben oder zu wenige.“ Wichtig sei, dass über die Konflikte ein „sachlicher Dialog“ geführt werde. Rektor Oberhofer empfiehlt: „Man sollte mal richtig miteinander sprechen, nicht telefonisch, sondern persönlich – und vielleicht einen Dritten dazu holen.“